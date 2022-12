﻿Lehrte-Hämelerwald: Autofahrerin durchbricht Brückengeländer – und stürzt sieben Meter in die Tiefe

In Lehrte-Hämelerwald hat am Dienstagabend eine stark alkoholisierte Frau in ihrem VW das Brückengeländer über die Bahnunterführung durchbrochen. Die 58-Jährige stürzte sieben Meter in die Tiefe, ihr VW landete auf dem Dach. Die Frau überlebte verletzt. Beinahe hätte ihr Wagen ein anderes Auto getroffen.

Unfall in Lehrte-Hämelerwald: Eine Autofahrerin ist an der Unterführung etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

Hannover/Lehrte. Schwerer Verkehrsunfall Mitten in Lehrte-Hämelerwald: Am späten Dienstagabend hat eine Autofahrerin eine Brückenabsperrung über die Bahnunterführung durchbrochen. In ihrem Fahrzeug stürzte die 58-Jährige etwa sieben Meter in die Tiefe. Nach Feuerwehrangaben erlitt die Frau mittelschwere Verletzungen, konnte sich jedoch selbst aus dem VW Golf plus befreien. Ein Feuerwehrsprecher sprach von „extrem vielen Schutzengeln“, die offenbar mit im Auto saßen. Nach Polizeiangaben war die Frau stark alkoholisiert.

Unfall Hämelerwald In Lehrte-Hämelerwald ist eine Autofahrerin sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr an der Bahnunterführung an der Niedersachsenstraße. Die 58-Jährige fuhr zuvor mit Ihrem VW den Bereich der Dessauer Straße/Ladestraße. Aus noch ungeklärter Ursache durchbrach sie die Absperrung der Brücke. In dem Fahrzeug sitzend stürzte sie etwa sieben Meter in die Tiefe und kam mittig auf dem Dach liegend auf der Niedersachsenstraße zum Stillstand.

Auto stürzt in Unterführung – und verfehlt vorbeifahrenden Pkw

Beinahe wäre ein zweites Auto in den Unfall verwickelt worden – womöglich mit tödlichem Ausgang: Der VW schlug nur 15 Meter vor einem Auto mit drei jungen Männern auf die Unterführung, die gerade die Niedersachsenstraße befuhren. „Sie unterbrachen die Fahrt, alarmierten die Rettungskräfte und leisteten erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte“, sagt Lehrtes Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger.

Unfall in Lehrte-Hämelerwald: Eine Autofahrerin ist an der Unterführung etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. © Quelle: Frank Tunnat

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass sich die Frau selbstständig aus dem Wrack befreien konnte und sich in Obhut der Ersthelfer begeben hatte. „Die Hauptaufgabe der Feuerwehr bestand dann sowohl in der weiteren Betreuung der Fahrerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes als auch darin, die Einsatzstelle abzusichern, den Brandschutz sicherzustellen“, so Rüger. Er sprach von einem „ungewöhnlichem Einsatzszenario“.

Unfall in Lehrte-Hämelerwald: Eine Autofahrerin ist an der Unterführung etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. © Quelle: Frank Tunnat

Totalschaden am VW

Die 58-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Zur Unfallursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Allerdings saß die Frau wohl unter starkem Alkoholeinfluss am Steuer, ein genauer Wert stand am Mittwochmorgen noch nicht fest. Auch von wo die 58-Jährige kam, ist noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz war die Feuerwehr Hämelerwald mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften – bei Temperaturen von fast -8 Grad.

Von Manuel Behrens und Frank Tunnat