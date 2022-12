﻿Lehrte-Hämelerwald: Autofahrerin durchbricht Brückengeländer – und stürzt sieben Meter in die Tiefe

Unfall in Lehrte-Hämelerwald: Eine Autofahrerin ist an der Unterführung etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt.

In Lehrte-Hämelerwald hat am späten Dienstagabend eine betrunkene Frau mit ihrem VW ein Brückengeländer über die Bahnunterführung an der Niedersachsen durchbrochen. Das Auto mit der 58-Jährigen aus Peine stürzte acht Meter in die Tiefe. Die Frau hatte unfassbares Glück und wurde nur leicht verletzt. Beinahe hätte ihr Wagen ein anderes Auto getroffen.

