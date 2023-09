Jugendlicher fährt in Hannover mit einem E-Scooter einem Kind gegen den Fuß

Sommerhitze

Seen, Flüsse, Mittellandkanal: Wo darf ich in Hannover baden – und wo ist es verboten?

Neben Schwimmbädern zieht es viele an Seen, Flüsse und andere Gewässer. Doch nicht überall ist das Baden erlaubt, mitunter droht Lebensgefahr. Experten warnen auch vor dem Schwimmen in Hannovers Mittellandkanal, grundsätzlich verboten ist es aber nicht – anders als an Schleusen und Brücken.