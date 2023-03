Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Mehrere Kilometer Stau auf der A7 ab Hannover-Süd

Fast alles möglich: So digital ist die Arbeitsagentur in Hannover

Früher gab’s die Wartemarke, heute kann vieles per PC oder Handy erledigt werden: Die Arbeitsagentur in Hannover ist digital schon gut aufgestellt. Und bei der Masse von Daten, die zu verarbeiten sind, helfen die Apps und Online-Dienste beiden Seiten – Ratsuchenden und den Beschäftigten der Agentur. Was alles möglich ist und was bald kommt, erfahren Sie hier.