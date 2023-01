﻿Glück im Unglück: Radfahrerin nach Unfall mit Straßenbahn in Hannover-Döhren nur leicht verletzt

Unfall auf der Straßenbahnlinie 8 in Döhren: Kurzzeitig mussten die Fahrgäste auf Busse umsteigen (Symbolfoto).

Auf Höhe der Haltestelle „Peiner Straße“ in Döhren hat sich am Samstagmittag ein Unfall mit einer Straßenbahn und einer Fahrradfahrerin ereignet. Die Frau kam leicht verletzt davon. Die Bahnen der Linie 8 fuhren in Folge verspätet.

