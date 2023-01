﻿Lkw schleift Radfahrerin mit: 59-Jährige kommt bei Unfall ums Leben

Ein Lastwagen hat am Donnerstagmorgen an der Seligmannallee in Hannover-Bult eine Radfahrerin erfasst und sie offenbar mehrere hundert Meter mitgeschleift. Die 59-Jährige erlag ihren Verletzungen.

Christian Elsner und Alina Stillahn WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket