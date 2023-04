﻿Schwerer Unfall in Neustadt: Mehrere Tote nach Zusammenstoß zwischen Auto und Zug

Nördlich von Neustadt am Rübenberge hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall zugetragen: Am Bahnübergang Himmelreicher Straße sind ein Zug und ein Pkw kollidiert. Nach ersten Informationen gibt es mehrere Tote. Die Bahnstrecke ist zwischen Bremen und Hannover ist gesperrt.

Zugunglück in Neustadt: An einem Bahnübergang kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Regionalzug.

Hannover/Neustadt. Am Bahnübergang Himmelreicher Straße, außerhalb von Neustadt am Rübenberge, hat sich am Sonntagmorgen ein schweres Unglück ereignet. Ein Zug und ein Pkw sind gegen 4.50 Uhr an der Überfahrt kollidiert. Die Polizei spricht von mehreren Toten. Nach ersten Informationen kamen mindestens drei Menschen ums Leben.

Zugunglück in Neustadt: An einem Bahnübergang kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Regionalzug. © Quelle: Christian Elsner

Der Unfallhergang und die Ursache sind noch unklar. Der Bahnübergang liegt außerhalb und nördlich der Stadt, nahe der Bundesstraße 6. Bei dem Zug handelt es sich um einen Doppeldecker-Regionalzug nach Bremen. Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt.

