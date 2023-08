﻿Das sind die zehn gefährlichsten Kreuzungen in Hannover

Hannover. Mehr als 2000 Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar Getöteten hat es im vergangenen Jahr in Hannover gegeben. Das geht aus dem neuen Unfallatlas 2022 hervor. Die interaktive Karte der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt alle Punkte auf Deutschlands Straßen, an denen mindestens ein Mensch zu Schaden kam. Aus dem Unfallatlas 2022 lässt sich erneut ableiten, welche die zehn gefährlichsten Kreuzungen in Hannover waren. Zum Glück: Keine Kollision dort endete vergangenes Jahr tödlich.

Platz 10: Goethestraße/Leibnizufer

Der große Cityring, dazu Fahrradspuren und mittendrin auch noch eine Stadtbahntrasse: Die Kreuzung von Goethestraße, Leibnizufer und Brühlstraße belegt 2022 den zehnten Platz der unfallträchtigsten Kreuzungen Hannovers. Insgesamt neun Zusammenstöße mit Verletzten verzeichnet der Unfallatlas. Bei allen Kollisionen waren Autos beteiligt, alle drei involvierten Radfahrenden wurden von Pkw erfasst. In zwei weiteren Fällen stießen Autos und Stadtbahnen zusammen. Immerhin: Bei allen Unfällen gab es lediglich Leichtverletzte.

Platz 9: Lister Meile/Kurt-Schumacher-Straße

Im Herzen der Stadt liegt die Kreuzung, die Platz neun belegt: die Ecke Lister Meile/Kurt-Schumacher-Straße am Posttunnel zwischen Ernst-August-Galerie und Hauptbahnhof. Auch dort gab es 2022 neun Unfälle mit Leichtverletzten. Nur in einem Fall prallten zwei Pkw zusammen, aber es gab auch sechs Zusammenstöße mit Radfahrerbeteiligung – zwei von ihnen prallten mit Fußgängern zusammen, ein dritter mit Bus oder Stadtbahn. Insgesamt listet die Statistik drei Unfälle mit Passanten auf, zudem noch drei mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Platz 8: Vahrenwalder Straße/Niedersachsenring

Die Reihe mit den neun Unfällen geht weiter: Die Kreuzung von Vahrenwalder Straße und Niedersachsenring belegt 2022 den achten Platz. Dort gab es im zurückliegenden Jahr acht Zusammenstöße mit Pkw-Beteiligung, an zweien waren Motorräder oder Roller beteiligt. Außerdem listet der Unfallatlas jeweils einen Zusammenstoß mit Radfahrer und Fußgänger auf. Der Passant wurde laut Statistik von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Hinzu kommen zwei Unfälle mit Bussen oder Stadtbahnen, einmal mit Auto- und einmal mit Fahrradbeteiligung.

Platz 7: Tönniesbergkreisel

Mit dem siebten Platz geht es in den Westen zum Tönniesbergkreisel. Zehn Unfälle gab es am Schnittpunkt der beiden Bundesstraßen 3 und 217. An allen waren Autos beteiligt. In einem Fall erfasste ein Fahrzeug eine Radfahrerin oder einen Radfahrer – bei dem Zusammenstoß gab es glücklicherweise nur Leichtverletzte. Bei drei weiteren Kollisionen zwischen Pkw gab es allerdings jeweils mindestens einen Schwerverletzten.

Platz 6: Herschelstraße/Celler Straße

Durch elf Zusammenstöße mit Leichtverletzten belegt die Kreuzung Herschelstraße/Celler Straße den sechsten Rang. Wieder einmal geschah das Gros unter Beteiligung von Autos, insgesamt gab es davon acht Unfälle. Einer der Unfälle stammt aus dem Februar 2022, als sich ein damals 19-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Am Ende krachte er mit seinem Mercedes in der Unterführung gegen eine Mauer und verletzte sich leicht. Außerdem wurden bei fünf Kollisionen Radfahrer verletzt, zwei davon durch Pkw. Hinzu kommen drei Unfälle mit Bussen.

Platz 5: Westschnellweg/Mecklenheidestraße/Stöckener Straße

Der größere Kreuzungsbereich von Westschnellweg, Mecklenheidestraße und Stöckener Straße liegt auf dem fünften Platz. Die Statistik spricht 2022 von insgesamt zwölf Unfällen mit ausschließlich Leichtverletzten. An elf davon waren Autos beteiligt, außerdem traf es vier Motorradfahrer – drei von ihnen wurden laut Unfallatlas von Pkw erfasst. Einer davon dürfte der aus dem August 2022 sein, als ein Autofahrer beim Spurwechsel einen Biker neben sich rammte.

Platz 4: Hamburger Allee/Celler Straße

Es geht zurück zur Celler Straße. Platz vier in Hannover mit 13 Unfällen belegt die Kreuzung mit der Hamburger Allee. Der Bereich ist der erste in der aktuellen Liste, der auch schon im Vorjahr zu den gefährlichsten zählte (2021: Platz sieben, neun Unfälle). An zehn Kollisionen waren Pkw involviert, zudem geschahen sechs der acht Unfälle mit Radfahrern unter Autobeteiligung. Einer dieser Zusammenstöße im Mai hatte schwere Verletzungen zur Folge. Obendrein prallten ein Radfahrer und ein Fußgänger ineinander.

Platz 3: Deisterkreisel

Auf Platz drei rangiert der Deisterkreisel, 2021 war es noch der vierte Rang. 2022 sind allerdings 13 Kollisionen – davon drei mit Schwerverletzten – zu verzeichnen, eine mehr als davor. An elf Zusammenstößen waren Pkw beteiligt. Im August schnitt beispielsweise eine Autofahrerin einen Motorradfahrer, er und seine Begleiterin stürzten. Die damals 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Statistik führt zudem noch einen Zusammenstoß zwischen Lkw und Auto sowie zwei Busunfälle auf.

Platz 2: Aegidientorplatz

Auch der Aegidientorplatz hat sich ebenfalls verschlechtert. Mit jetzt 18 Unfällen (2021: 14) belegt die Kreuzung nun den zweiten Rang. Mit Blick auf die Radfahrerinnen und Radfahrer der Stadt ist der Aegi 2022 sogar der gefährlichste Bereich der Stadt gewesen. Insgesamt zwölf Kollisionen mit verletzten Radlern weist die Statistik auf, in neun Fällen waren Pkw mitbeteiligt – ein Unfall endete mit mindestens einem Schwerverletzten. Auch zwei Busse erfassten Radfahrende. Außerdem erfasste ein Lkw und einen Fußgänger. Autos waren an insgesamt 14 Zusammenstößen beteiligt.

Platz 1: Königsworther Platz

Der unrühmliche erste Platz der gefährlichsten Kreuzungen in Hannover geht erneut an den Königsworther Platz. 2022 gab es 20 Unfälle, einer mehr als noch 2021. Mit 17 Zusammenstößen ereigneten sich dort auch die meisten Zusammenstöße mit Pkw-Beteiligung (17). Außerdem gab es acht Kollisionen mit Fahrrädern und drei mit Krafträdern. Bei einem Unfall zwischen Auto und Radfahrer gab es mindestens einen Schwerverletzten, bei den restlichen 19 Kollisionen blieb es bei leichten Blessuren. Immerhin: Vom bisherigen Spitzenwert von 2017 mit 26 Unfällen ist der Königsworther Platz weit entfernt.

