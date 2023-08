Unfallflucht: Unbekannte beschädigen Autos in Isernhagen und Burgwedel

Isernhagen/Burgwedel. Das Kommissariat Großburgwedel sucht nach drei Autofahrern oder Autofahrerinnen, die rund um das erste Augustwochenende andere Fahrzeuge beschädigt haben und von der Unfallstelle geflohen sind. Die erste Unfallflucht ereignete sich am Freitag, 4. August, zwischen 7.20 und 13 Uhr an der Straße An der Worth in Neuwarmbüchen. Nach Angaben der Polizei touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug das Heck eines dort abgestellten Mercedes. Den Lackschaden schätzt die Polizei auf rund 750 Euro.

Am gleichen Tag kam es kurz darauf in Großburgwedel zwischen 14.15 und 14.25 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall. Auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße In der Meineworth stieß jemand gegen einen Audi Q3. Die Polizei vermutet, dass dies beim Wenden geschah. Der Schaden – Dellen und Kratzer – wird auf 800 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Der dritte Fall ereignete sich am Sonnabend, 5. August, zwischen 14.30 und 18.45 Uhr an der Straße Herrenwiesen in der Gartenstadt Lohne in Isernhagen. Dort touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten Mercedes der C-Klasse. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 500 Euro aus. In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

