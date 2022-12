﻿Unfallgefahr am Montagmorgen: Glatte Straße in der Region Hannover möglich

Zum Wochenstart könnte es glatt auf den Straßen in der Region Hannover werden. Die rutschigen Straßen könnten im Berufsverkehr am Montagmorgen für erhebliche Behinderungen sorgen. Erst ab dem Vormittag ist mit Entspannung zu rechnen.

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Nacht zu Montag sowie am Morgen vor Glatteis. Auch auf den Straßen in der Region Hannover könnte es dann rutschig werden. „Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr“ seien zwischen 1 und 10 Uhr wegen Glatteis möglich, so der DWD. Mit Entspannung ist ab Montagvormittag und dem erwarteten Tauwetter zu rechnen.

Die Polizei und die Feuerwehr in Hannover haben die Wetterlage im Blick. Ein Sprecher der Feuerwehr spricht von einer erhöhten Unfallgefahr durch Glatteis durch überfrierende Nässe. Pfützen, die über Nacht gefrieren, oder Schnee, der durch die Sonne schmilzt und über Nacht wieder gefriert, kann am Morgen zu rutschigen Straßen führen. Ein Sprecher der Polizei sieht die Gefahr vor allem bei Bremsmanövern auf vielbefahrenden Straßen. Aber auch weniger frequentierte Landstraßen könnten tückisch werden.

Gefahr vor allem auf Brücken

Laut DWD ist die Gefahr vor allem auf Brücken groß. Denn sinkt die Temperatur unter den Taupunkt der Straße, entsteht die sogenannte Reifglätte: Luftfeuchtigkeit und Nebel frieren an. Generell wird Reifglätte begünstigt, wenn der Wind eine große Angriffsfläche auf die Straße hat. Brücken sind deshalb besonders anfällig.

Gefährlich ist auch der sogenannte Eisregen, auch bekannt als Blitzeis. Hierbei gefriert frischer Niederschlag beim Auftreffen auf der Straße, was in Sekundenschnelle zu spiegelglatten Streckenabschnitten führen kann. Da Eisregen schwer vorherzusagen ist, ist die Gefahr für Autofahrer besonders hoch.

Glätteunfall bei Celle – Fahrer betrunken, fünf Autos beschädigt

Bereits in der Nacht zu Sonntag hat Glatteis in Kombination mit einem betrunkenen Autofahrer zu einem Unfall in Hambühren bei Celle geführt. Dort war ein 21-Jähriger in seinem Wagen auf einer glatten Fahrbahn unterwegs. Gegen 1 Uhr verlor er die Kontrolle und fuhr gegen ein geparktes Auto. Offenbar war die Straße dermaßen vereist, dass durch einen Dominoeffekt drei weitere geparkte Pkw beschädigt wurden. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und ist seinen Führerschein vorerst los. Der Schaden an den insgesamt fünf beschädigten Autos liegt bei 40.000 Euro.