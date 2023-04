﻿Radverkehr in Hannover nimmt weiter zu – die Zahl der Unfälle auch

In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen auf Fahrrad und Pedelecs umgestiegen. Das zeigt sich allerdings auch an der Zahl der Unfälle: Die ist im 2022 erneut angestiegen. Vor allem in zwei Gruppen macht sich das besonders bemerkbar.

Hannover. Immer mehr Menschen steigen in der Region Hannover auf Fahrrad, Pedelecs und E-Scooter um. Diese Zunahme spiegelt sich auch in der Verkehrsunfallstatistik der Polizei Hannover für 2022 wider. Vor allem die Zahlen der verunglückten Pedelec- und E-Scooterfahrer sind im Fünfjahresvergleich stark angestiegen. Im Gegensatz zur Gruppe der Fahrradfahrer (vier Tote) gab es in den beiden Gruppen keine tödlichen Verletzungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zahlen der verunglückten Pedelecfahrer haben sich seit 2018 mehr als verdoppelt (um 110 Prozent): Waren es damals noch 189, wurden 2022 insgesamt 397 von der Polizei registriert. Davon wurden 349 im vergangenen Jahr leicht und 48 schwer verletzt. Noch relativ neu in der Statistik ist die Erfassung von E-Scootern, die erst seit 2019 angeboten werden, vor allem im Stadtgebiet. Der Anstieg ist auffällig: Gab es kurz nach der Einführung insgesamt nur 32 Unfälle, nahm die Zahl über die Jahre deutlich zu. 2022 verzeichnete die Polizei 203 Unfälle mit 183 leicht und 20 schwer verletzten Scooterfahrern.

„Der Fahrradverkehr wird diverser“

Bei den Fahrradfahrern beträgt der Anstieg der Unfälle seit 2018 zwar „nur“ 3,9 Prozent. Dafür sind die Fallzahlen insgesamt viel höher: 2138 sind im vergangenen Jahr verunglückt (2021: 1987). Vier Menschen kamen bei Fahrradunfällen ums Leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Anstieg in allen drei Gruppen gibt es laut Polizei verschiedene Ursachen. „Das Risiko ist, dass der Schutz deutlich geringer ist als im Auto“, sagt Markus Kiel, Leiter des Dezernates für Einsatz und Verkehr bei der Polizeidirektion Hannover. Außerdem nimmt die Behörde wahr: Senioren, die in der Statistik – wie Fahrradfahrer allgemein – zu einer Risikogruppe gehören, lassen das Auto vermehrt stehen. Dafür steigen sie auf Pedelecs um. Die werden zwar immer erschwinglicher, bringen aber eigene Herausforderungen mit sich, etwa die höhere Fahrtgeschwindigkeit. „Der Fahrradverkehr wird diverser“, so Kiel.

Polizei will vermehrt Fahrtauglichkeit von E-Scooter-Fahrern kontrollieren

Die meisten Unfälle in diesen Gruppen ereignen sich innerorts. Vor allem an Kreuzungen gibt es laut Polizei eine Häufung. Auch Alkohol am Lenkrad wird als Ursache immer wieder festgestellt – genau wie das Fahren auf der falschen Straßenseite. Bei der Polizei geht man davon aus, dass E-Scooter in Zukunft noch mehr genutzt werden. „Wir stellen hier teilweise eine gewisse Rücksichtslosigkeit im Umgang mit E-Scootern um“, so Kiel. Die Polizei will in Zukunft ein Augenmerk auf die Fahrtauglichkeit von Scooterfahrern legen.