﻿Annika Brill aus Hannover – getötet durch 21 Messerstiche

Trauer und Anteilnahme: Nach dem Mord an Annika Brill legten Familie und Freunde Blumen am Tatort nieder und entzündeten Kerzen.

Hannover. Sie glaubt daran. Dass sich wenigstens eines der vielen Fragezeichen in ihrem Leben auflöst. „Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mörder gefasst wird“, sagt Regina H. Am ersten Adventssonntag im Jahr 2011 geschah die Wahnsinnstat. Ein Unbekannter stach 21-mal auf ihre Tochter ein und verletzte sie tödlich.

Regina H. möchte nicht mehr über den Fall sprechen, sie überlasst dies ihrem Anwalt Matthias Waldraff. Er weiß, wie sehr die Mutter leidet. „Das ist jeden Tag präsent, das ist immer da. Da helfen auch die verschiedensten Maßnahmen nichts, der Hass nicht, und auch die Gebete bringen einen nur bedingt weiter.“ Es bleiben immer die Fragen: Warum ist das meinem Kind passiert? Wer hat das getan? Und weshalb?

Nur kurz zum Kiosk

Der 27. November 2011: Annika Brill verlässt gegen 19 Uhr ihre Wohnung in der Kohlrauschstraße nahe der Celler Straße. Die 20-Jährige will nur zum Kiosk in der Nähe – Zigaretten holen. Es ist ein kurzer Weg. Sie telefoniert auf dem Rückweg mit einer Freundin – und die bekommt das Grauen, die Schreie am Handy mit. Der Mann muss der 20-Jährigen in der Nähe der Haustür aufgelauert haben, sie hat keine Chance, er greift sie von hinten an. Der Täter sticht immer wieder zu, einmal trifft er das Herz. Annika verblutet, um 20.40 Uhr stirbt sie. Zeugen können nicht mehr helfen, sie können auch den Mann nicht aufhalten. Er flieht, zurück bleibt eine Personenbeschreibung, ein Phantombild. Aber der Täter wird nie ermittelt.

Das Opfer: Annika Brill © Quelle: privat

Seitdem bleiben die Fragen: Wer ist der Täter? Und warum traf es gerade Annika Brill? Die nach den Aussagen ihrer Mutter ein großes Herz hatte, die ehrenamtlich im Pflegeheim half, ein Patenkind in Burkina Faso unterstützte und den Traum hegte, es in Afrika besuchen zu können. Die eine vierjährige Tochter hatte, mit der sie in der Kohlrauschstraße lebte.

Trost im Glauben

Sie galt als fröhliche junge Frau mit einem großen Bekanntenkreis, sie begann gerade ein Studium an der Fachhochschule (Elektro- und Informationstechnik), sie engagierte sich in einer freikirchlichen Gemeinde.

Ihre Mutter findet Trost im Glauben: „Ich weiß im Herzen: Annika ist im Himmel, sie lebt jetzt in einer besseren Welt“, schreibt sie ein Jahr nach der Tat. „Sie ist jetzt bei Gott, er kümmert sich um sie.“ So erzählen sie es auch dem Enkelkind, das bei seinem Vater lebt.

War der Messerstecher einer ihrer vielen Bekannten oder sie nur ein zufälliges Opfer? „Es gibt sicher rationale Gründe, dass sie sich kannten und dass Emotionen eine Rolle bei dieser Tat spielten“, sagt der Jurist Waldraff. Aber sicher kann er sich da auch nicht sein.

Er baut darauf, dass der Täter noch gefasst wird: Rechtsanwalt Matthias Waldraff in der Kohlrauschstraße. © Quelle: Rainer Dröse

Späte Akteneinsicht

Er betreut bereits seit dem 19. Dezember 2011 die Angehörigen – musste aber bis August 2014 warten, bis er die Akten des Falls bekam. Polizei und Staatsanwalt stellten das Verfahren ein – alle Spuren führten die Beamten nicht weiter. Rund 1000 Personen wurden überprüft, von Hunderten wurde eine Speichelprobe genommen. Ein Treffer war nicht dabei. Polizisten liefen nach der Tat die Bahndämme auf der Suche nach der Waffe ab – erfolglos. Es wurde eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt – kein Erfolg. Ein Jahr nach dem Mord wurden Handzettel verteilt – der entscheidende Hinweis blieb aus. Auch eine Spur in die Nähe von Rostock lief ins Leere.

Drohung von einem Unbekannten

In einem Gespräch mit der Mutter sprach Annika im Frühling 2011 ganz plötzlich von einem Mann, der sie umbringen wolle. „Der hat gesagt, er kommt im November hierher, und dann holt er mich und bringt mich um.“

© Quelle: flei

So erinnert sich die Mutter an den Wortlaut ihrer Tochter und teilt dies der Polizei mit. Die junge Frau verriet aber nicht, wer der Mann war und warum er sie bedrohte. Das Gespräch endete für die Mutter ebenso überraschend wie es begann. „Ach Mama, mach’ dir keine Sorgen, ich komm’ schon klar.“

Mehr als 1000 Spuren

Es war eine von mehr als 1000 Spuren, die in den Akten verzeichnet sind. Und mit denen sich Waldraff nun im Auftrag der Familie beschäftigt. „Ich stoße da naturgemäß auf Auffälligkeiten, denen ich nachgehe.“ Welche genau, will er nicht verraten. Aber auch er ist „zu der Überzeugung gelangt, dass der Mörder gefasst werden wird“.

So soll der Täter aussehen: Dieses Phantombild © Quelle: Polizei

Für die Mutter, die weiteren Angehörigen und die Freunde wäre das so wichtig. Aber Regine H. weiß auch: Egal, was juristisch noch folgt: „Als Opfer hat man immer lebenslang.“