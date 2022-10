﻿Unglück am Hochkalter: Vermisster Bergsteiger Julian P. ist erfroren

Hannover/Berchtesgaden. Eine orangefarbene Regenhülle des Rucksacks war es, die die Besatzung eines Salzburger Polizeihubschraubers auf die Leiche des 24-jährigen Julian P. aus Lehrte am Hochkalter aufmerksam machte. „Wir fanden ihn an genau der Stelle, die wir bei unserer Suche schon abgegangen waren“, sagt Jörg Fegg, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe bei der Polizeiinspektion Berchtesgaden, der den fast vier Wochen lang vermissten Mann am Donnerstag schließlich barg.

Offiziell war die Suche nach Julian P. nach sechs Tagen eingestellt worden. Der Fund am Donnerstagnachmittag sei Zufall gewesen, sagt Fegg. Die österreichische Hubschrauber-Mannschaft habe sich nach einer Luftunterstützung auf dem auf dem Rückflug zum Salzburger Flughafen befunden „und wollte im Überflug mal schauen, ob sie etwas finden“. Als die Crew die Regenhülle erspähte, erging schnell eine Meldung an die Alpine Einsatzgruppe. „Grenzüberschreitende Polizeiunterstützung“, so nennt es der 56-jährige Bergführer, der seit 34 Jahren im Polizeidienst ist.

Bergung am Hochkalter: Diesmal spielte das Wetter mit

Fegg ist kletteraffiner Alpinist, schon seit früher Jugend, die Berchtesgadener Alpen kennt er wie kaum ein anderer. Wo in der Fläche etliche Polizeibeamte nach Vermissten suchen, sind es am Berg nur vergleichsweise wenige. Nachdem die Meldung der Österreicher eingegangen war, ging es für Fegg und einen weiteren Bergführer am Donnerstagnachmittag mit dem Polizeihubschrauber „Edelweiß 2“ in die Luft. „Wir sind dann direkt den Hochkalter angeflogen“, sagt Fegg. Etwas Nebel behinderte den Flug. Aber anders als bei den Suchen zuvor mussten die Alpinbeamten diesmal keinen Fußmarsch antreten, um zu dem Ort zu gelangen, wo sie Julian P. vermuteten. Der Hubschrauber konnte direkt anfliegen.

Die orangefarbene Regenhülle des Rucksacks war schon aus der Luft zu sehen: Jörg Fegg, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe bei der Polizeiinspektion Berchtesgaden. © Quelle: Kilian Pfeiffer

An einer Winde wurde Fegg herabgelassen, „der Pilot ließ mich raus“. Die orangefarbene Regenhülle des Rucksacks war bereits aus der Luft zu sehen. Julian P. sei bis zuletzt wohl mit Schnee bedeckt gewesen, sagt Fegg. Der Schnee jedoch sei in den vergangenen Tagen abgetaut.

Vermutlich noch am Tag des Unglücks erfroren

Julian P. sei nicht an seinen Verletzungen gestorben, sagt Bergretter Fegg. „Das waren nur leichte.“ Vielmehr sei der 24-Jährige erfroren, vermutlich noch an jenem 17. September, einem Sonnabend, an dem P. zu einer Bergtour auf den Hochkalter aufgebrochen war. In etwa 2400 Metern Höhe überraschte den jungen Lehrter dann der plötzliche Wintereinbruch. Gegen 15 Uhr wählte er den Notruf, sechs Stunden lang stand Julian P. in regelmäßigem Austausch mit den Ramsauer Bergrettern. Halbstündig telefonierten die Einsatzkräfte mit dem Mann, der in tiefem Schnee in alpinem Steilgelände festsaß. Gegen 21 Uhr brach der Kontakt ab.

Fegg sagt, der 24-Jährige habe sich wohl noch bis auf 2250 Meter "runtergekämpft". Der Rucksack, den ein Ramsauer Bergretter vier Tage nach Beginn der Rettungseinsätze gefunden hatte, lag oberhalb der Fundstelle des Toten.

Trotz aller Tragik bedeute der Fund von Julian P. nun zumindest Gewissheit für die Familie. „Ungewissheit ist das Schlimmste, das man als Elternteil haben kann“, meint Fegg, der in seiner Zeit als Alpinpolizist schon mit etlichen Todesfällen zu tun hatte. Die Angehörigen von Julian P. seien umgehend vom Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes informiert worden.

Bergretter bei der Suche im September: „Ungewissheit ist das Schlimmste, das man als Elternteil haben kann.“ © Quelle: Kilian Pfeiffer

Der Einsatz am Hochkalter war mit einer offiziellen Dauer von sechs Tagen „ein sehr großer“, wie Fegg sagt. Mehr als 1500 Einsatzstunden von Beteiligten seien zusammengekommen. Nicht nur die Bergwacht Ramsau, sondern auch die Polizei war mit etlichen Einsatzkräften rund um die groß angelegte Bergung vertreten.

Demnächst werden sich alle Beteiligten zu einer letzten Besprechung treffen. Bei einer so umfassenden Suche ist das ein Teil des Ganzen, der einen Einsatz zum Abschluss bringt. In Erinnerung bleiben wird der Fall aber sicherlich deutlich länger.

Von Kilian Pfeiffer