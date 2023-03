﻿Uni-Mitarbeiter und Ratspolitiker Bala Ramani bekommt Verdienstmedaille Indiens

Hannover. Er hat Länder bereist, Kontakte geknüpft, Gespräche geführt, den Austausch befördert – der SPD-Ratspolitiker und Uni-Mitarbeiter Bala Ramani ist ein Brückenbauer zwischen den Welten, und als solcher hat er nun die höchste Ehrung seines Heimatlandes Indien bekommen. Am Montagabend hat ihm der indische Botschafter Parvathaneni Harish bei einer feierlichen Zeremonie im Lichthof der Leibniz-Universität den Pravasi Bharatiya Samman Award, eine Art Bundesverdienstkreuz, verliehen. Zu den Gästen und Gratulanten zählten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Uni-Präsident Volker Epping sowie Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und der hannoversche Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic (SPD).

„Leibniz-Uni wird in Indien gesehen“

Seitdem der Preis 2003 ins Leben gerufen worden sei, sagt Epping in seiner Laudatio, hätten ihn in Deutschland nur eine Handvoll Menschen verliehen bekommen. Der Uni-Präsident lobt die freundliche Art und das kommunikative Geschick Ramanis. „Er hat dazu beigetragen, dass die Leibniz-Universität in Indien gesehen wird“, sagt Epping. Ramani ist im Hochschulbüro für Internationales tätig und koordiniert den Bereich Indien/Südasien. Zudem hat er einen indischen Studierendenverein gegründet, der Neuankömmlingen unter die Arme greift.

Ministerpräsident Weil meinte: „Ramani lebt den kulturellen Austausch und ist ein Vorbild.“ Die Gesellschaft brauche mehr Menschen wie ihn. Noch bevor sich Staatschefs verschiedener Nationen zu Gipfeln träfen, sagte der indische Botschafter Harish, sorgten andere dafür, dass ein Fundament für solche Gespräche gelegt werde – Menschen wie Ramani.

„Längst ist Hannover meine Heimat“

Derart geehrt ringt Ramani sichtlich um Fassung. „Meine Stimme zittert“, sagt er in seiner Dankesrede. Aus einem kleinen indischen Dorf stamme er und sei vor mehr als 20 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier seine Promotion im Bereich Botanik abzuschließen. „Längst ist Hannover meine Heimat“, sagt er.