﻿Diversität an Schulen: Neue Kultusministerin unterstützt non-binäre Toiletten

Der Vorstoß von Schulen in der Region Hannover, auch non-binären Schülern ein für sie passendes Toilettenangebot zu machen, wird von Niedersachsens neuer Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) unterstützt. Diversität müsse sich auch in den Schulen widerspiegeln, meint sie.

Hannover. Niedersachsens neue Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) unterstützt den Vorstoß von Schulen in der Region Hannover, für Kinder, die sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, eigene Toiletten zur Verfügung zu stellen. So gibt es an einigen Schulen bereits WCs für non-binäre Schüler oder auch Unisex-Toiletten, die von allen Menschen genutzt werden können.