﻿Unter-Galiläa in Israel: Region Hannover will Austauschprogramm für Schüler ausbauen

Die Region Hannover will den Schüleraustausch mit Unter-Galiläa in Israel ausbauen. Künftig steht mehr Geld zur Verfügung, kündigt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) nach einem Besuch in Israel an.

