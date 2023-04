﻿Unter ihrem Pseudonym: Fury in the Slaughterhouse treten erneut in Wacken auf

Wiedersehen mit Wacken: Fury in the Slaughterhouse treten nach der Premiere in 2019 auch diesen Sommer beim Heavy-Metal-Festival in Schleswig Holstein auf – erneut unter dem Pseudonym „Die beschissenen 6“. Es ist nicht die einzige Band aus Hannover beim weltberühmten Open Air.

Fury in the Slaughterhouse kehren unter ihrem Pseudonym „Die beschissenen 6“ nach Wacken zurück.

Hannover. „Irgendwann muss man das ja mal machen“, sagte Kai Wingenfelder vor der Wacken-Premiere von Fury in the Slaughterhouse. Fast vier Jahre ist das mittlerweile her. In diesem Sommer tun sie es wieder: Unter ihrem Pseudonym „Die beschissenen 6“ tritt die Rockband aus Hannover erneut beim Heavy-Metal-Festival in der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein auf. „Der Name ist Programm, Freunde – wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter“, schreibt die Band.

Unter ihrem Pseudonym „Die beschissenen 6“ spielt die Band immer mal wieder – so zum Beispiel 1993, auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, aus purer Dankbarkeit in Clubs ihrer Anfangszeit. Bei der 32. Auflage des weltberühmten Open-Air-Festivals ist es nun wieder so weit, wann genau ist noch nicht bekannt. Stattfinden wird das Wacken Open Air vom 2. bis 5. August.

Fury in the Slaughterhouse erneut beim Wacken Open Air

Karten gibt es allerdings keine mehr. Bereits kurz nach Beginn der Verkaufsphase, war das Festival auch schon wieder ausverkauft. Interessierte können sich allerdings auf die offizielle Warteliste setzen lassen. Erfahrungsgemäß werden in jedem Jahr einige Tickets storniert, die dann unter all jenen verlost werden, die sich auf diese Liste haben setzen lassen.

Nicht nur Fury in the Slaughterhouse vertreten Hannover in der 2000-Einwohner-Gemeinde: Auch Unzucht um Sänger Daniel Schulz tritt in Wacken auf. Die Dark-Rock-Band feierte im vergangenen Herbst ihr zehnjähriges Bestehen.