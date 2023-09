﻿Unterlagen im Müll: Staatsanwältin aus Hannover unter Vorbehalt verurteilt

Hannover. Nicht immer hat der Volksmund recht. Etwa, wenn er im Brustton der Überzeugung fordert: Strafe muss sein. Dabei liegen die Dinge nicht immer so klar, wie sie scheinen. In Hannover zum Beispiel im Fall der Staatsanwältin S. auf der Anklagebank.

Hier muss Strafe eben nicht sein, hat Amtsrichter Laurin Osterwold entschieden – auch wenn Staatsanwältin S. sich nach seiner Überzeugung schuldig gemacht hat. Die 41-Jährige hatte Schreiben eines Anwalts inklusive einer Dienstaufsichtsbeschwerde im Altpapiercontainer entsorgt, dessen Inhalt für den Schredder vorgesehen war.

Verurteilt unter Strafvorbehalt

Osterwold verurteilte die Juristin unter Vorbehalt zu einer Geldstrafe von 6000 Euro, das sind 50 Tagessätze von 120 Euro. Der Vorbehalt bedeutet, dass die Strafe zunächst als Warnung verhängt und nicht vollstreckt wird, solange die Täterin nicht weiter straffällig wird. Mit der Entscheidung blieb der Richter unter dem Antrag des Anklägers, der 60 Tagessätze gefordert hatte.

Ihr Verteidiger Michael Nagel hatte einen Freispruch beantragt. Der Vorwurf des Verwahrungsbruchs sei nicht bewiesen. Das Verfahren gegen seine Mandantin habe nur einen Zweck: „Sie soll aus dem Dienst entfernt werden.“ Der Grund dafür laut Nagel: „Frau S. wurde von der Behördenleiterin und den Kollegen nicht mehr gemocht.“

Grund dafür könnte sein, dass der Ermittlerin seit Jahren schwerwiegende Fehler unterlaufen sind. Nach Überzeugung von Richter Osterwold war sie mit der Masse an Verfahren auf ihrem Schreibtisch überfordert. Dabei stehen nicht die juristischen Fähigkeiten der 41-Jährigen infrage. Im Gegenteil, S. wurde von ihrer direkten Vorgesetzten im Zeugenstand als herausragende Juristin beschrieben – die allerdings mit der Organisation ihrer Verfahren überfordert war.

Problematisch waren nicht die großen, herausfordernden Fälle. Ihre Vorgesetzte erklärte, S. habe im vergangenen Jahr eine sehr aufwendige große Strafkammeranklage geschrieben. „Die beste, die ich je gelesen habe“, sagte die Oberstaatsanwältin. Zudem sei sie „wahnsinnig hilfsbereit“ und habe auch ihr schon wie auch jüngeren Kollegen Arbeit abgenommen. „Ich glaube, dass ihre Blockaden einen anderen Grund haben, der nicht in der Arbeit liegt.“

Staatsanwältin hortete Akten

Problematisch waren nach den Worten der Zeugin „die kleineren Sachen, in denen sie nicht so gut war“. Sie hortete Akten in ihrem Richterzimmer mit Dingen, die sie einfach nicht erledigte. Fälle etwa, in denen Beschuldigte in Untersuchungshaft saßen, weshalb man sie zügig hätte anklagen müssen. „In mehreren Fällen hat sie behauptet, dass Anklage erhoben wurde“ – was nicht stimmte. In einem Fall habe sie einen Beschuldigten daher freilassen müssen, sagte die Oberstaatsanwältin.

Eine andere Sache wurde S. am Ende zum Verhängnis: Sie hat nach einem Freispruch das beim Beschuldigten beschlagnahmte Geld einfach nicht freigegeben. 13 Monate lang. Warum wurde nicht klar. Sie hat es einfach nicht getan.

Staatsanwältin droht Berufsverlust

Daher kam es zur Dienstaufsichtsbeschwerde des Anwalts des Beschuldigten. Drei Stück schrieb der Verteidiger, bis S. das Geld nach der letzten endlich überweisen ließ – um die Dienstaufsichtsbeschwerde dann, so jedenfalls die Überzeugung von Anklage und Richter, verschwinden zu lassen.

Mit dem Urteil ist der Fall für S. nicht erledigt. Ein Disziplinarverfahren ist anhängig. Richter Osterwold wertete das strafmildernd. „Eine Entfernung aus dem Dienst könnte infrage kommen. Wahrscheinlich droht der Berufsverlust.“ Jedenfalls sei die Juristin bei Staatsanwaltschaften und Gerichten „verbrannt“.

