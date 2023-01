﻿Schulen ohne Tablets: Aus Corona nichts gelernt?

So setzt sich Better Birth Control für gleichberechtigte Verhütung ein

Anti-Baby-Pille, Spirale oder Kupferkette: Verhütung ist Frauensache. Noch immer. Das will der Verein Better Birth Control ändern. Im Interview erklärt Jana Pfenning, was es für mehr Gleichberechtigung braucht. Sie stellt das Konzept in der Diskussionsrunde im Literarischen Salon am 23. Januar vor.