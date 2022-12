﻿Zehn Jahre lang Lehrermangel? Niedersachsens Kultusministerin Julia Hamburg fordert bundesweite Lösungen

Die Kritik an der geplanten Bettensteuer in Hannover ab 2024 reißt nicht ab. Die Allgemeine Arbeitgebervereinigung, IHK Hannover und Dehoga Niedersachsen befürchten Nachteile für die Hotellerie in einer Phase, in der sie sich nach Corona gerade wieder konsolidiert. Der Rat entscheidet über die Einführung am Donnerstag.