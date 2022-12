Kreditkartendiebe bestehlen Reisenden in Hannover und gehen shoppen

Sie entwendeten die Kreditkarte eines Reisenden in Hannover – und gingen damit offenbar in Hildesheim auf Einkaufstour: Die Polizei sucht mit mehreren Fotos nach zwei Kartendieben. Die beiden sollen damit in mehreren Geschäften Tabakwaren gekauft haben – für mehr als 1000 Euro.