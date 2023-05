﻿Unwetterwarnung vom Montag: Hannover bleibt verschont – im Gegensatz zu anderen Regionen

Kostenfrei bis 14:00 Uhr lesen

Herrenhäuser Gärten

Die Blumenpracht in den Herrenhäuser Gärten wird von vielen Besuchern sehr geschätzt. Die Stadt Hannover setzt 74.800 Pflanzen in den Großen Garten, damit spätestens zu Pfingsten alles schön bunt blüht. Ein Großteil der Bepflanzung stammt aus der städtischen Gärtnerei in Bothfeld. Wir haben die Einrichtung besucht und uns erklären lassen, was genau dort passiert.