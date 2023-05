Region Hannover: Deutscher Wetterdienst hebt Unwetter-Warnung auf

Verbrechen

Hinterhalt im Treppenhaus: Polizei sucht nach Messerattacke in Groß-Buchholz weiter nach Angreifern

Angriff mit Messer und Schlagstock: Die Polizei ermittelt weiter zu dem brutalen Hinterhalt in einem Mehrfamilienhaus am Osterfelddamm in Groß-Buchholz. Vier Männer waren dort am 28. April auf zwei Personen losgegangen. Ein 39-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.