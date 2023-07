Nach dem heißen Wochenende lässt die Abkühlung womöglich nicht lange auf sich warten. Für Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auch die Stadt Hannover und das westliche Umland könnten betroffen sein.

Hannover. Um 17 Uhr am Sonntag zeigte das Thermometer der DWD-Station am Flughafen in Langenhagen 33,1 Grad Celsius an – das war der Top-Wert des Wochenendes und damit der heißteste Tag des Jahres in der Region Hannover. Bereits am Sonnabend waren die Temperaturen in der Region Hannover auf mehr als 30 Grad gestiegen (Temperaturmaximum am Flughafen laut DWD: 32,4 Grad).