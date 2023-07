Stahl, Kupfer, Glas, sogar Beton: Fast alles, was bei einem Großabriss wie jetzt auf dem Postscheckamtsgelände abgebrochen wird, kann wiederverwertet werden. Die gebaute Stadt funktioniert wie eine riesige Rohstoffmine. Absurd: Ausgerechnet Kommunen erschweren den Baufirmen dabei die Wiederverwertung.

Hannover. Seit Monaten zerlegen Bagger am Westrand der hannoverschen Innenstadt Bröckchen für Bröckchen das ehemalige Postscheckamt. Scheinbar wahllos reißt der Longfront-Knabberbagger in 40 Metern Höhe Betonteile, Stahl und Alubleche in die Tiefe und begräbt alles in einem Schuttberg.