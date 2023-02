﻿Urban Outfitters kommt nach Hannover – auf vier Etagen

Frischer Wind für die Innenstadt: Das Trendgeschäft aus Philadelphia kommt nach Hannover und bezieht ein Mode- und Accessoiregeschäft in den ehemaligen Räumen des Wurst-Basar an der Georgstraße.

Hannover. Das ist ein echter Ansiedlungserfolg für die Vielfalt der Innenstadt: Das junge Trendgeschäft Urban Outfitters eröffnet in Kürze eine Dependance in der Fußgängerzone. Auf vier Etagen im ehemaligen Wurst-Basar-Gebäude an der Georgstraße gegenüber vom Bratwurst-Glöckle will das Unternehmen aus Philadelphia Mode und Accessoires verkaufen.

Urban Outfiters in Hannover: Trendgeschäft für die Georgstraße

Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Derzeit läuft der Umbau des Fünfzigerjahregebäudes mit der gebogenen Glasfassade noch, das im Besitz einer alteingesessenen hannoverschen Familie ist.

Umbau läuft: Urban Outfitters eröfnet in Kürze im ehemaligen Wurst-Basar in Hannovers Georgstraße. © Quelle: Conrad von Meding

Urban Outfitters ist angeblich 1970 als Studierendenprojekt in leerstehenden Geschäftsräumen gegenüber der Universität in Philadelphia gegründet worden und in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Weltweit gehören mehr als 200 Standorte zu der Kette, die Lifestyle mit Kultur und Kommerz verbindet.

Textilien und Kassetten

In den Geschäften gibt es ausgefallene Textilien und Kosmetik, aber auch etwas Gastronomie und sogar Schallplatten und Kassetten. Für Hannover ist die Ansiedlung ein kleiner Coup, weil eine Innenstadt davon lebt, dass immer wieder frische Handelskonzepte das Einkaufserlebnis bereichern. Unter anderem hatten sich in den vergangenen Jahren ein Zalando-Outlet, ein Doc-Martens-Geschäft, JD-Sports und ein Lego-Store angesiedelt. Auch das Startup Vaund hatte für Aufmerksamkeit in der Georgstraße gesorgt.

Jüngst hatte eine Studie des Immobilienspezialisten JLL Hannover dafür gebrandmarkt, dass es zu wenig Wechsel in den Geschäftsflächen gebe. Die Urban-Outfitters-Ansiedlung ist nun ein Beweis dafür, dass Hannover attraktiv für junge Konzepte ist.