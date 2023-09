﻿Urban Outfitters: Wegen später Baugenehmigung kein Weihnachtsgeschäft an der Georgstraße

Hannover. Der insbesondere von der jüngeren Innenstadt-Kundschaft sehnlich erwartete Modehändler Urban Outfitters schafft die Eröffnung zum Weihnachtsgeschäft nicht mehr. Weil der Bauantrag monatelang im Bauamt lag, befindet sich der Umbau des ehemaligen Wurst-Basar-Stammsitzes im Rückstand. Eröffnet werden soll nun zum Frühjahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben alles gegeben, um die dreimonatige Verzögerung aufzuholen“, sagt Architektin Birgit Tesic-Kurth. „Fast an jedem Sonnabend wurde gearbeitet, alle haben richtig Gas gegeben. Aber es ist nicht zu schaffen.“

Urban Outfitters: Trendmarke für Hannovers City

Das Modelabel aus Philadelphia gilt als Trendsetter und Innenstadtmagnet. Weltweit gibt es mehr als 200 Standorte. In den stylisch dekorierten Geschäften gibt es Textilien und Kosmetik, aber auch etwas Gastronomie und sogar Schallplatten und Kassetten. An der Georgstraße will das Unternehmen in das Fünfzigerjahrehaus mit dem markanten Glasbalkon gegenüber von Bratwurst-Glöckle einziehen und vier Etagen nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umbau läuft: Das Urban-Outfitters-Gebäude an der Georgstraße. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Stadt bestätigt, dass der Anfang Januar eingereichte Bauantrag erst im Juli bewilligt wurde. Tesic-Kurth allerdings betont, dass die lange Genehmigungszeit nicht an langsamen Amtsbeschäftigten gelegen habe. „Wir spüren jetzt alle die Auswirkungen des Fachkräftemangels: Es war Anfang des Jahres ganz offenkundig niemand da, die oder der den Antrag hätte bearbeiten können“, sagt sie.

Fast eine Absage aus Übersee

Trotz allen Verständnisses: Die monatelange Verzögerung hätte fast eine Absage aus Übersee nach sich gezogen. „Amerikaner sind da sehr sensibel“, sagt Tesic-Kurth. Ihr Büro habe alle Unterlagen vorzeigen müssen, um zu belegen, dass es kein Planungsfehler war, der zu der Bearbeitungsdauer geführt hatte.

Der Rohbau ist nahezu fertig. Design-Stahltreppen werden die Etagen verbinden, Licht wird auch von oben ins Haus fallen – all das hat wegen Brandschutzfragen viel Aufwand bedeutet. Nächste Woche wird der Estrich gegossen, für die Transport-Lkw muss die Baustellenfläche vor dem Haus vergrößert werden. Dann werden die Böden aufwendig geschliffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rohbau Ende September fertig

Ende September wird die vorbereitete Baustelle an das Innenarchitekturteam der Urban Outfitters übergeben. Die aber brauchen rund zweieinhalb Monate, um den neuesten Standort im Corporate Design der Marke herzurichten. Im späten Winter oder frühen Frühjahr darf dann auch die Kundschaft hinein.

Lesen Sie auch

Damit verzögert sich ein Baustein der Erneuerung des Innenstadthandels, der dringend erwartet worden war. Derzeit wechseln sich gute und schlechte Nachrichten ab. Unter anderem haben Görtz, Reno und Herry Weber geschlossen, die Hallhuber-Filiale und das H&M-Haus am Schillerdenkmal stehen vor der Schließung. Auch das große Karstadt-Flaggschiffhaus steht seit Jahren leer, beim Kaufhof Schmiedestraße endet zum Jahreswechsel die Zwischennutzung.

Stradivarius kommt nach Hannover

Andererseits gibt es immer wieder Neuansiedlungen. Die Trendmarke Stradivarius will 2024 ins Only-Geschäft in der Großen Packhofstraße einziehen, in der Niki-Promenade unter der Bahnhofstraße eröffnen ständig neue Geschäfte, und angeblich gibt es für das H&M-Haus schon Mietinteressenten. Auch Urban Outfitters soll zu den Geschäften gehören, die frischen Wind in die Innenstadt bringen.

HAZ