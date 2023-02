﻿Landesdatenschutzbeauftrage muss Tadel zurücknehmen

Scheitert vor dem Verwaltungsgericht: Barbara Thiel, Landesdatenschutzbeauftragte in Niedersachsen.

Hannover. Bewerber auf eine öffentliche Stelle müssen weiter damit rechnen, dass unterlegene Konkurrenten per Klage Einblick in ihre Bewerbungsunterlagen erhalten. Das hat am Montag das Verwaltungsgericht Hannover entschieden. Für Barbara Thiel, Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen, ist das eine Niederlage.

Die Datenschutzbeauftragte hatte stärkere Einschränkungen bei der Weitergabe dieser persönlichen Informationen gefordert und deshalb vor einem Jahr die Leibniz-Universität Hannover verwarnt. Die Uni wehrte sich per Klage gegen den Tadel und bekam jetzt Recht.

Abgelehnter Bewerber bekam Kontaktdaten der Konkurrenten

Im konkreten Fall ging es um die Besetzung einer Leitungsposition beim niedersächsischen Studienkolleg, auf die 30 Bewerbungen eingingen. Ein abgelehnter Bewerber klagte gegen die Entscheidung. Das Verwaltungsgericht forderte im Rahmen der Konkurrentenklage damals von der Leibniz-Uni die Offenlegung der Auswahlentscheidung.

Die Leibniz-Universität musste in einem Gerichtsverfahren Bewerbungsunterlagen komplett vorlegen: Das war kein Verstoß gegen den Datenschutz, urteilte jetzt das Verwaltungsgericht Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Uni stellte dem Gericht die Unterlagen wie gefordert vollständig und ungeschwärzt zur Verfügung. Über seinen Anwalt bekam der Kläger so die Namen, Kontaktdaten und Bewerbungen seiner Konkurrenten und rief offenbar einige Mitbewerber an. Einer ebenfalls gescheiterten Bewerberin las er am Telefon ihre teils negativen Beurteilungen vor.

Datenschutzbeauftragte scheitert

Die Frau wandte sich deshalb an die Landesbeauftragte für Datenschutz, die zu dem Schluss kam, dass die Universität sich nicht datenschutzrechtkonform verhalten hat. Thiel vertrat die Ansicht, dass Aktenbestandteile mit personenbezogenen Daten der Bewerber vor der Übermittlung an das Gericht hätten entfernt, geschwärzt oder pseudonymisiert werden müssen.

Bei einer Konkurrentenklage muss das Gericht das Bewerbungsverfahren nachvollziehen können: Das Verwaltungsgericht Hannover betont, dass Behörden deshalb komplette Akten vorlegen müssen. © Quelle: Holger Hollemann/dpa

Das wies die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts jetzt zurück. „In einem Konkurrentenstreitverfahren muss das Gericht das gesamte Auswahlverfahren nachvollziehen können“, betont die Vorsitzende Richterin Andrea Reccius. Die Leibniz-Uni sei verpflichtet gewesen, die Unterlagen zum Auswahlvorgang komplett zu übermitteln.

„Keine besonders sensiblen Daten“

Bei den übersandten Dokumenten habe es sich aber nicht um die Personalakten der Mitbewerberinnen und Mitbewerber gehandelt. Es gehe bei den offengelegten Informationen nicht um besonders sensible Daten.

„Konkurrentenstreitverfahren sind gar nicht so selten“, sagt Reccius. Das müsse den Bewerberinnen und Bewerbern bewusst sein. „Selbst bei einem solchen Verfahren erreichen die Informationen nicht eine Unmenge von Menschen, sondern einen begrenzten Kreis“, betont Richterin Nassim Eslami.

Sobald die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, wird die Landesbeauftragte für Datenschutz prüfen, ob sie die Zulassung einer Berufung beantragt.