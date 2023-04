﻿Tödliches Autorennen in Barsinghausen: Warum sind die Raser keine Mörder, Herr Fischer?

Unglück

Nach Stromschlag in Langenhagen: 13-Jähriger schwebt weiterhin in Lebensgefahr

Durch einen Stromschlag hat ein 13-Jähriger am Sonntagabend schwere Verbrennungen erlitten. Er war am Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt auf einen abgestellten Baustellenzug geklettert. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, schwebt der Jugendliche weiterhin in Lebensgefahr.