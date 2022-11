﻿Bezirksrat will das Freilichtforum der Fridtjof-Nansen-Schule für 400.000 Euro überdachen

Hannover. Die Digitalisierung der Arbeit des Bezirksrats, der Ausbau von Ganztagsschulen, die Förderung von Sportvereinen und mehr Polizeistreifen. Die Liste an Wünschen, die der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide in seiner letzten Sitzung für den städtischen Doppelhaushalt 2023/24 vorgelegt hat, ist lang. Allerdings wird nur ein Bruchteil dessen, was die Kommunalpolitikerinnen und -politiker für ihre Stadtteile fordern, auch umgesetzt werden. Denn die Stadt Hannover hat sich einen strengen Sparkurs auferlegt. Der städtische Haushalt steckt tief in den roten Zahlen, um 121 Millionen Euro soll er nun entlastet werden.

Deshalb wird wohl eher geschaut, wo der Rotstift angelegt werden kann. Viele Anträge aus den Bezirksräten werden daher keine große Beachtung finden. Dennoch wird der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide zwölf Anträge vorlegen.

Das wünschen sich die Politiker

Mehr Technik für hybride Sitzungen: Die Politiker und Politikerinnen fordern finanzielle Mittel, um mobile Technik für hybride Sitzungen anzuschaffen. Gerade die letzten zwei Jahre hätten deutlich gemacht, wie notwendig und hilfreich digitale Teilhabe an der Stadtteilpolitik sei, begründete die SPD-Fraktion ihren Antrag.

Digitalisierung der Bezirksratsarbeit: Der Bezirksrat bittet um die notwendigen Mittel, um die Digitalisierung seiner Arbeit voranzutreiben. Dazu gehörten unter anderem ein Computer für jedes Mitglied, die Möglichkeit zu hybriden Sitzungen, eine digitalisierte Tagesordnung und Unterlagen sowie die Möglichkeit für digitale Notizen, heißt es von der FDP-Fraktion.

Politische Teilhabe durch hybride Sitzungen: Die Kommunalpolitiker wollen die technische Ausstattung verbessern. © Quelle: Catherine Waibel/dpa

Geld soll weiter zur Verfügung stehen: Der Bezirksrat will, dass bisher nicht genutzte Gelder aus den Jahren 2020 bis 2022, die bereits genehmigt wurden, weiter zur Verfügung stehen. Die Nutzung von Restmitteln für die kommenden Haushalte würde den Handlungsspielraum des Bezirksrats erweitern, heißt es von der CDU.

Überdachung des Freilichtforums der Fridtjof-Nansen-Schule: Die Bezirksratsmitglieder fordern die Stadtverwaltung auf, 400.000 Euro für die Überdachung des Freilichtforums der Schule in Vahrenheide bereitzustellen. Ziel der Überdachung sei es, "eine ganzjährige und weitgehend vom Wetter unabhängige Nutzung für schulische und stadtteilbezogene Aktivitäten zu ermöglichen", heißt es aus der SPD-Fraktion. Das Freilichtforum wird bereits jetzt für diverse Schulveranstaltungen und Aufführungen genutzt.

„Ganzjährige Nutzung“: An der Fridtjof-Nansen Grundschule am Sahlkamp soll das Freilichtforum überdacht werden. © Quelle: Tobias Wölki

Umbau der Grundschule Gartenheimstraße für den Ganztagsbetrieb: Die Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld soll für den Ganztagsbetrieb fit gemacht werden. Dafür fordert der Bezirksrat Geld für die Planung und die Umsetzung von baulichen Erweiterungen des Schulgebäudes. Wie viel genau dies kosten soll, legte er nicht fest.

Für den Umbau der Grundschule Gartenheimstraße zu einer Ganztagsschule sind finanzielle Mittel notwendig. © Quelle: Katrin Kutter

Mehr Personal im Verkehrsaußendienst: Der Bezirksrat wünscht sich mehr Polizistinnen und Polizisten, die regelmäßige Verkehrskontrollen in allen Stadtbezirken durchführen. Auch in den Außenbezirken seien mehr Streifen notwendig, um etwa "Strafzettel an Falschparker zu verteilen". Bisher gibt es 14 Stellen im Verkehrsaußendienst vorhanden. Die Kommunalpolitiker wollen die 28 Halbtags- in Vollzeitstellen umwandeln.

Der Bezirksrat wünscht sich mehr Polizistinnen und Polizisten, die regelmäßige Verkehrskontrollen in allen Stadtbezirken durchführen. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Geld für den Nachbarschaftsdienstladen: Die Stadt Hannover soll die Zuwendungen an den Verein SPATTS/Nachbarschaftsdienstladen (NaDiLa) für das Jahr 2023 auf 113.000 Euro und für das Jahr 2024 auf 116.000 Euro aufstocken. Der NaDiLa ist eine Einrichtung für Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund und für ältere, alleinstehende Menschen im Stadtteil Sahlkamp. Die Verwaltung plant bisher mit etwa 80.000 Euro für die kommenden beiden Jahre.

Das Geld für den Nachbarschaftsdienstladen soll aufgestockt werden. © Quelle: Laura Ebeling

Zuschuss für den Verein Flais: Alle Fraktionen im Bezirksrat setzen sich bei der Stadt für eine Erhöhung der Zuwendungen an den Verein Flais ein. Für 2023 sollen statt rund 45. 000 Euro mehr als 70.000 Euro fließen. Im Jahr darauf knapp 71.000 Euro. Mit dem Geld soll eine halbe Personalstelle von 17 Wochenstunden zu finanzieren.

Kunststoffrundlaufbahn für die BSA Bothfeld: Der Bezirksrat bittet die Verwaltung, die erforderlichen Mittel für eine Kunststofflaufbahn in der Bezirkssportanlage (BSA) Bothfeld bereitzustellen. „Der TuS-Bothfeld 04 e.V. ist einer der größten Sportvereine in der Landeshauptstadt Hannover“, heißt es aus der SPD-Fraktion. Um Sportfeste und Wettkämpfe in der Leichtathletik ganzjährig austragen zu können, benötige der Verein zwangsläufig eine Kunststofflaufbahn. Bisher müssten die Sportler des TuS dafür auf andere Anlagen ausweichen.

Eine solche Kunststofflaufbahn wünschen sich die Kommunalpolitiker auch für die BSA Bothfeld. © Quelle: Andreas Kannegießer

Geld für Energiekosten der Sportstätten:Die Politikerinnen und Politiker wollen Sportanlagen mit jeweils maximal 2.000 Euro für die Hälfte ihrer Jahresrechnung unterstützen, um die gestiegenen Energiekosten zu decken.

Pilotstrecke für beleuchtete Radwege: Der Bezirksrat fordert die Stadtverwaltung auf, eine Pilotstrecke einzurichten, auf der sie die intelligente Beleuchtung von Radwegen testet. „Im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide gibt es einige Radwege, die zum Beispiel durch Grünzüge und Wiesen führen und intensiv von Kindern und Jugendlichen frequentiert werden“, begründete die CDU-Fraktion ihres Antrag. Durch intelligente Beleuchtung würden einerseits Lichtverschmutzung vermieden die Natur geschützt, andererseits aber auch die Sicherheit von Radfahrenden gewährleistet.

Mehr Budget für die Aufstellung und Pflege von Bänken: Die Bezirksratsmitglieder beantragen mehr Geld für die Aufstellung und Pflege von Bänken. In der Vergangenheit hatte die Stadt solche Anträge mit der Begründung abgelehnt, sie hätte nicht genügend finanzielle und personelle Ressourcen für deren Instandhaltung und Pflege. Für die CDU-Fraktion ist klar: „Bankstandorte ermöglichen besonders der älteren Generation, sich auszuruhen und die Natur zu genießen.“

