﻿Ordnungsdienst ist an Brennpunkten in Vahrenwald-List künftig bis 24 Uhr im Einsatz

Ist künftig länger im Stadtbezirk Vahrenwald-List unterwegs – zumindest an Brennpunkten wie dem Vahrenwalder Platz: Der Ordnungsdienst der Stadt Hannover.

Hannover. „Sauberkeit ist die kleine Schwester von Sicherheit“, sagte Axel von der Ohe und bekam dafür zustimmendes Nicken aus dem Stadtbezirksrat Vahrenwald-List. Wobei nicht nur Sauberkeit großes Thema beim Sachstandsbericht „Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum“ war, sondern auch sauberes Parken – beziehungsweise das Gegenteil davon: Falschparken.

Von der Ohe, nicht nur Kämmerer der Stadt Hannover, sondern auch Finanz- und Ordnungsdezernent, freute sich „über die Abwechslung, mal nicht über den Haushalt zu reden“. Stattdessen ging es also ums Parken. „Ziemlich flächendeckend“ sei in der List alles zugestellt, monierte Benjamin Sommer von den Grünen. Und auch SPD-Fraktionschef Thomas Bechinie stellte fest: „Nach 17 Uhr parkt hier jeder, wie er will, und da ist es gut, dass die Verwaltung das jetzt mal angeht.“

Abschleppen bei Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmer

Doch was ist zu tun? Abschleppen sei nur dann möglich, wenn es um Gefährdungen gehe, „also vornehmlich im Kreuzungsbereich“, sagte von der Ohe. Hierauf werde künftig ein Fokus gelegt, genauso wie auf Aktionstage, an denen eben auch die Polizei stärker kontrolliere. Vor einer Erhöhung der Parktickets für Wiederholungstäter, wie Sommer es ins Spiel brachte, stünde aber das Ordnungswidrigkeitsrecht, das solche Verschärfungen nicht vorsehe.

Neben Falschparken gibt es auch Ärger mit Personen, die sich offenbar ständig der öffentlichen Ordnung entziehen. Aktuell stünden 49 Mitarbeiter im städtischen Ordnungsdienst für das Einsatzgebiet Moltkeplatz, De-Haen-Platz, Bonifatiusplatz, Jahnplatz und Vahrenwalder Platz bereit, so von der Ohe. Künftig sollen die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes hier bis 24 Uhr – und nicht mehr nur bis 22 Uhr – unterwegs sein. Dafür gab es Lob von Bezirksrätin Ulrike Krause (CDU), die dies bereits lange angemahnt hatte.

„Gilt das auch flächendeckend?“, fragte Krause – und legte damit den Finger in die Wunde. „Wir machen das nicht flächendeckend, sondern nach Erfordernissen“, antwortete von der Ohe und verwies dabei auf die angespannte Personalsituation. Lediglich an der Limmerstraße in Linden würde der Ordnungsdienst ständig und sogar bis 3 Uhr morgens versuchen, für Sicherheit zu sorgen.

Müllmelde-App ist großer Erfolg

Außerdem ging es in der Stunde mit dem Ordnungsdezernenten auch um Ordnung. Wilde Müllberge machten Bürgern, der Politik und dem städtischen Entsorger Aha zu schaffen. Mittlerweile bewährt habe sich die Müllmelde-App. Hier können Bürgerinnen und Bürger illegale Ablagestellen melden. Die Zahlen würden den Erfolg der Applikation bestätigen, sagte von der Ohe. „2018 hatten wir 4357 Ablagestellen registriert, 2021 waren es 34.123 Nutzer, die 26.727 Stellen gemeldet haben“, sagte er.

Bezirksrätin Fatma Kurz (FDP) fragte, wie die Verwaltung mit jenen Bürgerinnen und Bürgern umzugehen gedenke, die Dinge mit einem Schild „zu verschenken“ auf die Straße stellen würden. „Wenn jemand wirklich etwas verschenken will, muss das möglich sein, da muss man auch nicht über-formal werden“, sagte von der Ohe. Allerdings dürfe die Sicherheit auf dem Weg nicht gefährdet sein und die Gegenstände müssten wieder „reingeholt werden, wenn sie nicht angenommen werden“.

Von Petra Rückerl