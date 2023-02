Geschenk zum Valentinstag: Hier können Sie in Hannover Blumen kaufen

Sie wollen zum Valentinstag am 14. Februar Blumen verschenken? Dann finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Blumenläden in Hannover. Ob rote Rosen oder bunter Strauß, in diesen Geschäften finden Sie sicherlich die passenden Blumen für den Valentinstag.

Ob rote Rosen, die Lieblingsblumen der oder des Beschenkten oder ein bunter Strauß - in unserer Übersicht finden Sie den passenden Blumenladen in Hannover.

Hannover. Am 14. Februar ist wieder Valentinstag. Viele Liebende - oder solche, die es werden wollen, schenken sich an diesem Tag Blumen. Doch aufgepasst: Der Blumenstrauß zum Valentinstag wird in diesem Jahr deutlich teurer. Grund sind vor allem die hohen Energiepreise. Außerdem würden weniger Schnittblumen angeboten, sagte ein Sprecher der größten Blumenauktion der Niederlande, Royal Flora Holland. Engpässe wird es nach Erwartung des Handels aber nicht geben.

Blumenläden in Hannover: Karte und Liste der Geschäfte

Händlerinnen und Händler in Hannover sind auf den Valentinstag vorbereitet. In diesen Läden gibt es eine Auswahl an Sträußen und Blumen-Bouquets:

Namen und Adressen der Blumenläden in Hannover in alphabetischer Reihenfolge:

Artfleur Floristik aus Holland: Hannelore-Kunze-Str. 6, 30539 Hannover

Bellissima Blumen Schlie: Vahrenheider Markt 39, 30179 Hannover

Blatt & Blüte: Calenberger Straße 35, 30169 Hannover

Blume 2000: Georgenstraße 24, 30159 Hannover

Blume 2000: Lister Meile 62, 30161 Hannover

Blume und Raum: Königstraße 30, 30175 Hannover

Blumen am Aegi: Friedrichswall 10, 30159 Hannover

Blumen Am Kronsberg: Wülfe­ro­der Stra­ße 36, 30539 Han­no­ver

Blumen am Wasserturm: Hannoversche Str. 40, 30629 Hannover

Blumen Behr: Lister Meile 58, 30161 Hannover

Blumen Flora: Ricklinger Stadtweg 3-5, 30459 Hannover

Blumen Flora: Hildesheimer Straße 92, 30169 Hannover

Blumen Hesse: Göttinger Chaussee 242, 30459 Hannover

Blumen Hoffmann: Grambartstraße 4, 30165 Hannover

Blumen König: Bemeroder Rathausplatz 6, 30539 Hannover

Blumen Nicole Gerloff: Göttinger Chaussee 240, 30459 Hannover

Blumen Ottilie Wegener: An der Lutherkirche 8, 30167 Hannover

Blumen Pöpperling GmbH: Am Bahndamm 17, 30453 Hannover

Blumen Schär: Schellingstraße 9, 30625 Hannover

Blumen Wehr: Waldstraße 23, 30163 Hannover

Blumen Wiesing: Fundstraße 2, 30161 Hannover

Blumen Wolf: Raschplatz 2, 30161 Hannover (Einkaufsbahnhof Hannover)

Blumen Wolf: Lister Meile 49, 30161 Hannover

Blumenatelier Potempa: Abelmannstraße 1A, 30519 Hannover

Blumen-Bring-Dienst: Dreihornstr. 18, 30659 Hannover

Blumeneck: Im Heidkampe 71, 30659 Hannover

Blumenhaus Florasel: Herrenhäuser Straße 67, 30419 Hannover

Blumenhaus Hanschmann: Garkenburgstrasse 40, 30591 Hannover

Blumenladen Simon und Oppermann: Lehrter Str. 57, 30559 Hannover

Blumen-Schulz Susanne Müller: Waldstraße 1, 30629 Hannover

Blumenstübchen Drechsel: Scheidestraße 35, 30625 Hannover

Blumerie: Elmstraße 17B, 30657 Hannover

Blumerie Hannover Zentrum Hbf: Joachimstraße 6, 30159 Hannover

Blumiges und mehr: Tiergartenstr. 108, 30559 Hannover

Blüten-Manufaktur Lisa Lautenbach: Hildesheimerstr. 87, 30169 Hannover

Carl Stange Floristik & Gärtnerei: Alte Döhrener Straße 88, 30173 Hannover

Die Blume: Sutelstraße 5, 30659 Hannover

Die Rose Anna: Lutherstraße 61, 30171 Hannover

Edelunkraut: Lister Meile 52, 30161 Hannover

FAMOOS - wohnen mit Herz: Jakobistraße 42, 30163 Hannover

Fleurop bei Anna Stange: Liebrechtstraße 63A, 30519 Hannover

Fleurop Blumenhaus Vergissmeinnicht: Yvonne-Georgi-Allee 6, 30173 Hannover

Florales Ambiente : Fiedelerstr. 22, 30519 Hannover

Florami Blumen & Pflanzen Hannover: Vahrenwalder Str. 44, 30165 Hannover

Gärtnerei Kleensang: Döhrbruch 40, 30559 Hannover

Gärtnerei Markgraf: Am Fuhrenkampe 6, 30419 Hannover

Gärtnerei Peter Klein: Eulenkamp 69, 30657 Hannover

Gärtnerei Rechter: Laher-Feld-Str. 27, 30659 Hannover

Gärtnerei Rechter: Burgwedeler Str. 62, 30657 Hannover

Gloriosus: Am Marstall 21, 30159 Hannover

Green Creation: Tiergartenstraße 1, 30559 Hannover

Grünraum: Knochenhauer Str.14, 30159 Hannover

H&H Blumen: Lutherstraße 1, 30171 Hannover

Holland Blumen Discount: Vahrenwalder Str. 140, 30165 Hannover (in Marktkauf Hannover)

Indigo Linden: Stephanusstr. 2, 30449 Hannover

Indigo List: Jakobistr. 13 b, 30163 Hannover

Indigo Nordstadt: Engelbosteler Damm 23, 30167 Hannover

Indigo Südstadt: An der Questenhorst 10, 30173 Hannover

Jöhrenshof GmbH: Brabeckstraße 6, 30559 Hannover

Klatschmohn Blumendesign: Engelbosteler Damm 42, 30167 Hannover

La Rose: Podbielskistraße 197-199, 30177 Hannover

Lillys Blumenwerkstatt: Berckhusenstraße 29, 30625 Hannover

Meisterfloristik Gesa: Seelhorststraße 36, 30175 Hannover

Milles Fleurs Friederike Rahlfes: Anna-Zammert-Str. 33, 30171 Hannover

Orélie Blumen: Velberstraße 10, 30451 Hannover

Puste-Blume: Voßstraße 45, 30161 Hannover

Rosen Kroppen: Im Kamp 1, 30657 Hannover

Schierwagen Ruth: Limmerstraße 39, 30451 Hannover

Sonnenblume: Groß-Buchholzer Kirchweg 70 B, 30655 Hannover

Trollblume Hannover: Winkelriede 10, 30627 Hannover

Unverblümt: Limmerstraße 59, 30451 Hannover

Wilheine Blumenbindekunst: Ricklinger Stadtweg 48, 30459 Hannover

Wilheine floral design: An der Kirche 6, 30457 Hannover-Wettbergen

Yvonne Schmedes Gärtnerei und Blumenfachgeschäft: Laher-Feld-Str. 25, 30659 Hannover

Zaubernuss: Vier Grenzen 1, 30171 Hannover

Zaubernuss: Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 9, 30159 Hannover

Zaubernuss: Marienstraße 50, 30171 Hannover

Zaubernuss: Karmarschstraße 49, 30171 Hannover

Fehlt in dieser Liste ein Laden? Melden Sie sich einfach unter niedersachsen@rnd.de, wir ergänzen diese Angaben gerne.

Woher kommt der Name Valentinstag? Welche Bräuche gibt es?

Wie so oft, liegen die Ursprünge auch dieses Gedenktages in der Kirchengeschichte. Erinnert wird am 14. Februar an den heiligen Valentinus, einen römischen Priester. Je nach Quelle wird er auch als Valentin von Rom oder Bischof von Terni bezeichnet. Dieser Bischof tätige Trauungen entgegen des kaiserlichen Verbots – und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Das ist doch mal ein Einsatz für die Liebe – kein Wunder also, dass Valentin zum Patron für die Liebe und alle Liebenden wurde!

In seiner modernen, anglo-amerikanisch geprägten Variante ist der Valentinstag vor allem für zwei Bräuche bekannt: Für das Verschenken von Blumen, Süßigkeiten und anderen Aufmerksamkeiten, sowie für das Versenden von Grußkarten (sogenannte „Valentines“) mit romantischen Sprüchen.

Aufmerksamkeit zum Valentinstag: Es müssen nicht immer Rosen sein

Sie denken, Ihre Liebsten würden sich über etwas anders als Blumen mehr freuen? Dazu finden Sie mit den nachfolgenden Links Inspiration:

Zwei Bräuche dominieren: das Verschenken von Blumen, Süßigkeiten und anderen Aufmerksamkeiten, ... © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

... sowie für das Versenden von Grußkarten oder Kurznachrichten (sogenannte „Valentines“) mit romantischen Sprüchen. © Quelle: dpa

Blumensträuße, Grußkarten, Pralinen oder Schmuck - die Geschenkideen für den Valentinstag sind vielfältig. Und davon profitiert auch die Industrie: Blumenläden können rund um den Valentinstag mit fünf Mal mehr Umsatz rechnen als zu normalen Zeiten. Weltweit werden am 14. Februar rund eine Milliarde Grußkarten verschickt. Und am Valentinstag wird Schokolade im Wert von über einer Milliarde US-Dollar umgesetzt. Fest der Liebe oder Kommerz - zwischen diesen beiden Polen schwankt der Valentinstag.