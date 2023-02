Dienstag ist Valentinstag. Der 14. Februar steht bei vielen Verliebten ganz hoch im Kurs, es werden kleine Geschenke gemacht oder gemeinsam Ausflüge unternommen. Für diejenigen, die noch nichts Passendes gefunden haben, haben wir fünf Tipps für Hannover parat.

Hannover. Der Valentinstag ist der Tag der Verliebten. Am 14. Februar gibt es Küsse, Blumen und vielleicht sogar kleine Geschenke. Abgesehen davon nutzen Pärchen die Gelegenheit auch gerne, mal wieder gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen. Falls es aber manchen an Ideen mangelt, haben wir fünf Vorschläge für den Valentinstag in Hannover gesammelt.