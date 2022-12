﻿Nach Vandalismus an der IGS Südstadt: „Wir lassen uns unsere Schule nicht kaputt machen“

In der Nacht auf den 25. November sind Unbekannte in die IGS Südstadt eingebrochen und haben Teile der Schule verwüstet. Nun haben Schüler und Personal ein Zeichen gegen Vandalismus und Gewalt gesetzt.

Hannover. Eine Woche nachdem Unbekannte Teile der IGS Südstadt verwüstet haben, hat die Schule am Freitag ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt. Schülerinnen, Schülern, Eltern und Menschen aus dem Personal bildeten eine Menschenkette rund um das Gebäude. Dutzende Teilnehmende trotzten Kälte und Schnee und umringten die Einrichtung zwischen Pfalz- und Wißmannstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir stellen uns mit unseren Herzen vor die Schule“, sagte Leiterin Julia Grunewald. Die Beteiligten wollten ein Symbol für die Gemeinschaft und gegen Vandalismus zeigen. „Wir lassen uns unsere IGS nicht kaputt machen“, rief die Menschenkette im Chor. Danach brandete Applaus auf und Regenbogenflaggen wurden geschwenkt.

Schadenshöhe ist noch unklar

In der Nacht auf den 25. November waren Unbekannte in den Alt- und Neubau der IGS eingedrungen. Im Verwaltungsbereich wurden mehrere Räume verwüstet. Schulleiterin Grunewald sagt, dass die Ermittlungen der Polizei zu den Tätern noch andauerten. Über die Höhe des Schadens kann die Schule auch eine Woche nach der Tat noch keine Angaben machen. Wegen der Spurensicherung durch die Polizei und der nötigen Aufräumarbeiten war der Unterricht am 25. November ausgefallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schüler und Lehrer haben eine Menschenkette um die IGS Südstadt gebildet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben kann, sollte sich bei der Polizei unter (05 11)1 09 32 15 melden. Der mögliche Tatzeitraum wird auf Donnerstagabend bis Freitag, etwa 6.20 Uhr, eingegrenzt.