Randalierer hatten am Wochenende Glasflaschen im Hainhölzer Naturbad zerschlagen: Die Reinigungskräfte kommen trotz Taucher und Unterwasser-Sauggerät nur langsam mit dem Aufräumen voran. Immerhin: Die Wiedereröffnung des seit fünf Tagen geschlossenen Bades ist in Sicht.

Hannover. Endlich sind keine Scherben mehr auf dem großen Filterband zu sehen. Ein paar Blätter und Zweige, leichte Ablagerungen – normale Verunreinigungen in einem Naturbad. Die Überreste der Vandalismus-Tat am Wochenende wurden schon in einem Eimer gesammelt. Noch bis Ende der Schicht läuft das Sauggerät mit Filteranlage: Wenn bis dahin keine neuen Scherben mehr gefunden werden, kann das Hainhölzer Naturbad endlich wieder öffnen.