Aufwendige Reinigungsarbeiten: Hainhölzer Bad bleibt auch am Montag geschlossen

Hannover. Nachdem Chaoten am Wochenende im Hainhölzer Naturbad Glasflaschen zerdeppert haben, gestalten sich die Säuberungsarbeiten als aufwendig: Das Freibad an der Voltmerstraße muss auch am Montag, 17. Juli, komplett geschlossen bleiben. Noch immer sind Scherben im Schwimmbecken, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Und bis nicht auch der letzte noch so kleine Glasrückstand im Wasser ist, wird das Bad nicht freigegeben. Am Dienstag, so die Hoffnung, soll es wieder öffnen.

Dieser Fall von Vandalismus ist besonders ärgerlich: Zum einen muss das Naturbad zwangsweise bei warmen Temperaturen und in den Sommerferien geschlossen bleiben. Zum anderen wurden gar nicht so viele Flaschen zerstört, so Möller. Aber jede einzelne Scherbe aus dem Wasser zu fischen, sei schwierig – zumal es sich um durchsichtiges Weißglas handelt. Taucher haben das Schwimmbecken bereits abgesucht. Nun sollen die verbleibenden Glassplitter mit einem Sauggerät entfernt werden.

„Wir können erst wieder öffnen, wenn alle Scherben beseitigt sind“, so Möller. Die Sicherheit der Badegäste stehe an erster Stelle, schließlich geht es auch um die Haftbarkeit des Stadtbades. Vermutlich waren die Randalierer zwischen Freitag, 14. Juli, und Samstag über einen Zaun ins Naturbad geklettert. Die Polizei ermittelt.

