﻿Keine Waffen im Hauptbahnhof und Verbot von Glasflaschen im Maschpark: Das gilt am Vatertag in Hannover

Hannover. Ausgelassene bis gereizte Stimmung, Bier und Bollerwagen: Damit der Vatertag am Donnerstag, 18. Mai, in Hannover in diesem Jahr friedlich abläuft, verbietet die Stadt Hannover auch in diesem Jahr Glasflaschen und Gläser im Maschpark. Eine Premiere gibt es im Hauptbahnhof: Dort ist das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen in diesem Jahr erstmals an Himmelfahrt verboten. Zudem kontrolliert die Polizei an beliebten Ausflugszielen in der Landeshauptstadt.

Diese Verbote gelten 2023 am Feiertag:

Glasflaschen sind im Maschpark tabu

Glasbehältnisse, egal ob Flaschen oder Gläser, dürfen Besucherinnen und Besucher am Donnerstag im Maschpark nicht dabei haben. Das Verbot der Stadt gilt in der Zeit von 10 bis 24 Uhr. Ein Grund sind die Erfahrungen aus den Vorjahren. Zudem sei die Fläche in den vergangenen Jahren erheblich verschmutzt worden, heißt es bei der Stadt. Darüber hinaus weist die Verwaltung auch auf das ganzjährig bestehende Grillverbot im Park hin. Jeder solle sich am Vatertag zudem so verhalten, „dass andere Personen nicht gefährdet, behindert oder belästigt werden.“ Das will die Stadt auch entsprechend kontrollieren.

Waffen, Messer und gefährliche Werkzeuge sind im Hauptbahnhof verboten

Vermehrt kontrollieren wird auch die Bundespolizei im Hauptbahnhof: Erstmals verbieten die Beamtinnen und Beamten dort das Mitführen unter anderem von Waffen, Messern und gefährlichen Werkzeugen an Himmelfahrt. Das begründet die Bundespolizei zum einem damit, dass mehr Menschen an diesem Tag am Hauptbahnhof sein werden und durch Alkohol möglicherweise enthemmt sind. Zum anderen haben die Beamtinnen und Beamten in der Vergangenheit den Eindruck gewonnen, dass mehr Personen ein Messer oder eine Waffe bei sich führen. Erst am vergangenen Freitag, 12. Mai, war es zu einem Messerangriff im Hauptbahnhof gekommen.

Häufigere Kontrollen geplant: Die Bundespolizei wird am Himmelfahrtstag im Bahnhof darauf achten, dass keine Waffen, Messer und gefährlichen Werkzeuge mitgeführt werden. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

„Uns geht es um die Sicherheit aller Bahnreisenden“, sagt Jörg Ristow von der Bundespolizeidirektion Hannover. Einige Waffen sind ohnehin gesetzlich verboten. Darüber hinaus dürfen aber beispielsweise auch keine Messer aller Art mitgenommen werden. Baseballschläger, Taser und Pfefferspray sind ebenfalls verboten. Das Verbot gilt von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 4 Uhr, und umfasst den gesamten Gebäudeteil des Hauptbahnhofs. Ausgenommen ist die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade.

Polizei kontrolliert an beliebten Treffpunkten

Nicht nur die städtischen Kontrolleure und die Bundespolizei sind am Vatertag in Hannover im Einsatz, sondern auch die Landespolizei. „Wie jedes Jahr zeigt die Polizeidirektion Hannover auch an diesem Himmelfahrtstag eine verstärkte Präsenz“, sagt Sprecher Michael Bertram. Abhängig vom Wetter sei zu erwarten, dass sich Menschen an vielen öffentlichen Plätzen und Parks treffen. Neben dem regulären Einsatz- und Streifendienst sind auch weitere Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Im Maschpark wird die Polizei nach Angaben des Sprechers die Stadt bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung unterstützten. Darüber hinaus wollen die Beamtinnen und Beamten an beliebten Ausflugszielen in der Region im Einsatz sein. In Hannover ist das neben dem Maschpark, der Georgengarten, aber auch der Welfengarten.

Maschpark: Die Polizei musste am Vatertag 2022 am Nachmittag das erste Mal konsequent einschreiten. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Den Welfengarten hatten die Beamtinnen und Beamten im vergangenen Jahr sogar räumen müssen. Dort gilt auch in diesem Jahr ein Verbot von Musikboxen in der Zeit von 22 bis 11 Uhr morgens. Je später es am Vatertag 2022 wurde, desto aggressiver und respektloser sei das Verhalten gegenüber der Polizei geworden. Die Polizei verzeichnete Körperverletzungen, Beleidigungen und Überfälle. Allerdings fiel die Gesamtbilanz im Vergleich zu den Jahren vor Corona deutlich ruhiger aus.