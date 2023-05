﻿Vatertag in Hannover: Diese Regeln und Verbote gelten am Donnerstag

Hannover. Christi Himmelfahrt steht am Donnerstag, 18. Mai, an. Gleichzeitig wird an dem Datum auch wieder Vatertag gefeiert, für viele Männer – egal, ob mit oder ohne eigenen Nachwuchs – verbunden mit ausgiebigem Feiern und Alkoholtrinken. Seit Längerem erlassen deshalb die einzelnen Kommunen in der Region Hannover und auch die Polizei entsprechende Verbote und Regeln.

Wir geben einen Überblick, welche Ansagen 2023 beispielsweise im Maschpark und am Steinhuder Meer gelten. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Premiere.

Maschpark am Neuen Rathaus

Die Stadt hat auch 2023 das inzwischen obligatorische Flaschenverbot ausgesprochen. Zwischen 10 und 24 Uhr dürfen die Feiernden keine Gläser oder Flaschen aus Glas mit in die Grünanlage nehmen. Das Einhalten wird erneut von Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes sowie Beamtinnen und Beamten der Polizei kontrolliert. Die Maßnahme gibt es seit 2018 und soll nach diversen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit das Verletzungsrisiko minimieren. Gleichzeitig verweist die Stadt auf das ganzjährliche Grillverbot im Maschpark.

Welfengarten, Georgengarten und Limmerstraße

Der Welfengarten ist 2022 in den Fokus der Ordnungskräfte gerückt. Mit vorrückender Zeit wurde die Stimmung zunehmend aggressiver. Am Ende sah die Polizei keine andere Möglichkeit mehr, als die Grünanlage zu räumen. Verbote oder Einschränkungen hat die Stadt für dieses Jahr aber nicht erlassen – abgesehen vom Verbot seit 2022, zwischen 22 und 11 Uhr keine lauten Musikboxen laufen zu lassen. Die Ordnungshüter wollen allerdings einen verstärkten Blick auf die Feiernden haben – und im Zweifel einschreiten. Auch im benachbarten Georgengarten sowie entlang der Limmerstraße soll patrouilliert werden.

Patrouilliert: Die Polizei ist am Himmelfahrtstag verstärkt im Einsatz und wird die Party-Hotspots in Hannover kontrollieren. © Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Hauptbahnhof Hannover

Er ist zwar kein klassischer Partyort am Vatertag – doch viele Touren starten und enden dort: am Hauptbahnhof Hannover. Erstmals wird die Bundespolizei deshalb eine Verbotszone für gefährliche Gegenstände, Messer und Waffen aussprechen. Diese gilt von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 4 Uhr. „Uns geht es um die Sicherheit aller Bahnreisenden“, sagt Jörg Ristow von der Bundespolizeidirektion Hannover. Gerade die Kombination mit Alkohol könnte dazu führen, dass hitzige Situationen schneller eskalieren. Einher mit der Verbotszone geht auch, dass die Bundespolizisten Menschen im Hauptbahnhof anlasslos durchsuchen dürfen.

Wietzepark und Hufeisensee

Auch der Wietzepark in Langenhagen und der Hufeisensee in Isernhagen zählen zu den beliebten Ausflugszielen der ausgelassen Feiernden. Beide Kommunen verzichten 2023 allerdings auf Allgemeinverfügungen, in denen klare Verbote oder Einschränkungen ausgesprochen werden. Das war bereits im vergangenen Jahr der Fall. Erneut sei in Absprache mit der Polizei die Entscheidung getroffen worden, keine Regeln aufzustellen. Allerdings seien die Ermittlerinnen und Ermittler auf eventuelle Einsätze vorbereitet und entsprechend vor Ort präsent.

Wunstorf: Steinhuder Meer

Kontrolle: Polizisten haben das Geschehen am Vatertag 2022 auf der Partywiese an den Strandterrassen in Steinhude im Blick. © Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Die Stadt Wunstorf hat für Vatertag wieder Verbote in Steinhude ausgesprochen. Ganztägig untersagt ist laute Musik auf dem Vorplatz der Strandterrassen, der Wiese zwischen Strandterrassen und dem Bootshaus der Feuerwehr sowie im Kurpark. Gleiches gilt ab 18 Uhr auf der Wiese zwischen Minigolfplatz, dem Parkplatz der Strandterrassen und dem Bruchdamm. Feiernde müssen diese Grünfläche bis 19 Uhr verlassen. Der Kurpark-Bereich rund um die Sonnenuhr wird erneut mit Bauzäunen abgesperrt, es herrscht Grillverbot. Außerdem kontrolliert ein Sicherheitsdienst die Badeinsel, dort ist Alkohol tabu.

Neustadt: Steinhuder Meer

Auf der gegenüber liegenden Seite des Steinhuder Meers gelten am Vatertag ebenfalls Einschränkungen. Die Stadt Neustadt untersagt in Mardorf den Aufenthalt am Badestrand Weiße Düne, Surfstrand Weißer Berg und entlang der Zuwegungen über Strand- und Uferweg. Das Verbot gilt ab 19 Uhr. Ebenso darf mit Verweis auf das Naturschutzgebiet keine laute Musik abgespielt werden. Neben einem Sicherheitsdienst werde auch die Polizei patrouillieren und das Einhalten der Auflagen kontrollieren.

