﻿Diese Geschäfte haben an Himmelfahrt in Hannover geöffnet

Feiertag vergessen und Kühlschrank leer? Wir sagen Ihnen, welche Geschäfte an Himmelfahrt, 18. Mai, in Hannover geöffnet haben.

Hannover. Aufgrund des Feiertags sind die meisten Geschäfte am Donnerstag, den 18. Mai, geschlossen. Wer den Einkauf aber vergessen oder nicht in ausreichender Menge eingekauft hat, muss nicht mit einem leeren Kühlschrank leben. Einige Geschäfte haben in Hannover auch an Himmelfahrt geöffnet.