﻿Vatertag in Hannover: Polizei und Krankenhäuser rufen zur Vernunft auf

Hannover. Während so manch ein Bollerwagen schon fast in den Startlöchern steht, bereitet sich die Polizei mit Blick auf den bevorstehenden Feiertag erneut auf zahlreiche Einsätze vor. Um möglichen Unfällen, Aggressivität und anderen Ausfällen entgegenzuwirken, riefen die Einsatzkräfte und Krankenhäuser in Niedersachsen die Feiernden bereits im Voraus zu Vernunft an Christi Himmelfahrt auf.

„Wir appellieren an sie, sich rücksichtsvoll zu verhalten und auch bei ausgelassener Stimmung friedlich zu bleiben“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen, Sascha Göritz. Erfahrungsgemäß würden die geplanten Veranstaltungen und Ausflüge zum sogenannten Vatertag für die niedersächsische Polizei intensive Einsätze bedeuten, hieß es in einer Mitteilung der GdP vom Dienstag.

Polizei will Präsenz zeigen

Weil es nicht immer friedlich blieb, hat die Stadt Hannover für den Maschpark wieder das inzwischen obligatorische Flaschenverbot ausgesprochen. Auch an anderen Orten in der Region Hannover gelten an Christi Himmelfahrt spezielle Regeln. Dort, wo Feiernde mit ihren Bollerwagen besonders gerne hinziehen, will die Polizei Präsenz zeigen. Jeder habe sich auch an diesem Tag „so zu verhalten, dass andere Personen nicht gefährdet, behindert oder belästigt werden“, teilte die Stadt mit.

Je später es am Vatertag 2022 wurde, desto aggressiver und respektloser sei das Verhalten gegenüber der Polizei in Hannover geworden. Die Beamten verzeichneten Körperverletzungen, Beleidigungen und Überfälle. Allerdings fiel die Gesamtbilanz im Vergleich zu den Jahren vor Corona deutlich ruhiger aus.

Da auch einige Brandverletzungen zu befürchten seien, warnte das Zentrum für brandverletzte Kinder im Kinder- und Jugendkrankenhaus „Auf der Bult“ insbesondere vor der Nutzung von flüssigen Brandbeschleunigern beim Grillen. „Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir brauchen nicht noch mehr Patienten mit schweren Verletzungen durch den unüberlegten Einsatz von Brandbeschleunigern“, sagte der Pressesprecher des Krankenhauses, Björn-Oliver Bönsch.

RND/dpa

HAZ