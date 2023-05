Himmelfahrt

Während andere am Vatertag ausgelassen feiern, haben Polizei und städtische Ordnungshüter in der Regel einiges zu tun: Sie kontrollieren auch in diesem Jahr verstärkt beliebte Ausflugsziele in der Landeshauptstadt und im Umland. Bis zum Nachmittag blieb aber alles ruhig – so lautet die Zwischenbilanz der Polizei Hannover.