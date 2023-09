In Hannover gibt es einige Cafés, in denen auch Veganerinnen und Veganer auf ihre Kosten kommen. Das Angebot reicht vom „Specialty Coffee“ bis zum pflanzlichen Rührei.

Hannover. Rund 1,6 Millionen Deutsche leben vegan, also etwa dreimal so viele Menschen wie in Hannover leben. Mittlerweile ist es – zumindest in Großstädten – keine große Schwierigkeit mehr, sich auswärts ausschließlich pflanzlich zu ernähren. Aber das sollte nicht das einzige Kriterium sein: Auch das Flair und die Auswahl müssen stimmen. Wir haben fünf Cafés gesammelt, in denen Veganer und Veganerinnen so richtig auf ihre Kosten kommen.