Während des „Veganuary“ verzichten viele Menschen, die sonst nicht vegan leben, auf tierische Produkte. In Hannover gibt es für Fans von veganem Essen immerhin sechs Restaurants - vom fleischfreien Burgerladen bis zum Sechs-Gänge-Restaurant. Doch welches von ihnen ist das beliebteste?

Apartment: Sabrina Meilke und Valentin Zweigert servieren im Apartment am Schwarzen Bär Bowls, Smoothies und Raw Cakes.

Vegane Restaurants in Hannover: Welches ist das beliebteste?

Hannover. Vegan zu leben ist für immer mehr Menschen eine Option. In Deutschland lebten 2022 laut dem Analysedienst Statista mehr als 1,5 Millionen Menschen vegan. Nicht nur im sogenannten Veganuary verzichten sie also auf Fleisch, Milch, Eier, Leder, Honig und andere tierische Produkte. Doch wo kann man in Hannover besonders gut vegan essen gehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sechs rein vegane Restaurants gibt es in Hannover. Wir stellen sie vor - und fragen Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach Ihrem persönlichen Favoriten. Stimmen Sie einfach hier für Ihren Favoriten ab! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir einen Verzehrgutschein in Höhe von 50 Euro.

Hiller: Das erste vegetarische Restaurant Deutschlands

Als das Hiller in Hannovers Blumenstraße 1955 eröffnete, war „vegetarisch“ für viele Menschen ein Fremdwort. Doch schon damals setzte das Restaurant in der Blumenstraße auf fleischfreie Kost und war damit das erste vegetarische Lokal Deutschlands. Heute könnte man Geo Hiller als Visionär bezeichnen, denn er wusste schon damals, dass diese Ernährungsform Zukunft hat. 2023, also fast 70 Jahre später, gibt es das Hiller immer noch – und ist gut besucht. Und das nicht nur von Veganern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Robert Beck (50) übernahm 1996 das Hiller und stellte die Küche auf vegan um. Seit 65 Jahren ist das Restaurant gut besucht. © Quelle: Christian Behrens

Schwarz-weiße Fotografien aus den ersten Jahren des Lokals in den 50ern hängen heute an der Wand; am Herd steht nicht mehr Hiller, sondern Robert Beck (50). 1996 übernahm er den Laden, 2012 stellte er die Küche auf vegan um. Auf der Speisekarte stehen nun Buchweizenpfannkuchen mit Avocado-Tomaten-Salat gefüllt oder Blattspinat mit Pesto Rosso, Bandnudeln und mariniertem Tempeh. Außerdem gibt es Buffet. Das „Hiller“ ist ein Klassiker, eine verlässliche Größe mit rein veganer Speisekarte – die aber mit „Ente“ und „Pfeffersteak“ noch sehr auf das Thema Fleischersatz setzt.

Burgernah: Bohnenbratling statt Rindfleischpatty

Mit Burgern assoziert der Fastfood-Fan nicht unbedingt vegane Ernährung. Burgernah-Inhaber Markus Stein hat in Linden-Nord (Offensteinstraße 14) 2016 einen komplett fleischlosen Burgerladen eröffnet - und beweist seitdem, dass Burgergenuss auch rein pflanzlich funktioniert. Statt Rindfleisch-Patty kommen hier Bohnenbratlinge oder Seitan aufs Brot. Dazu gibt es Sojanuggets, Kartoffelspalten und hausgemachte Dips.

Burgernah-Inhaber Markus Stein serviert vegane Burger, Wedges und hausgemachte Dips in seinem Laden in Linden-Nord. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Frühjahr gibt es hier eine große Veränderung: Burgernah wird zu Universum, das Ladenschild verrät es Passanten bereits jetzt. Hadez (so lautet der Künstlername des Mannes) ist in das Restaurant von Markus Stein eingestiegen. Das Konzept soll zukünftig weiter gehen als mit veganer Ernährung: Die Burger sollen nicht nur „plant based“, also pflanzenbasiert sein, sondern auch „planet based“ - also gut für den Planeten. Heißt: Kein „Laborkram“, keine in Plastik eingeschweißte Ersatzprodukte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rüpel: Vegane Küche auf hohem Niveau

Lennart Röbbel lernte Koch beim heutigen „Jante“-Besitzer Tony Hohlfeld im Sternehaus „Ole Deele“. Seit eineinhalb Jahren bietet er im „Rüpel“ in Linden (Kötnerholzweg 30) aufregende Gemüseküche - immer vegetarisch, fast immer vegan. Auf der Speisekarte: ein saisonal wechselndes Sechs-Gänge-Menü zum Teilen. Geöffnet ist das Restaurant an drei Tagen in der Woche (donnerstags, freitags und sonnabends).

Hannover: Gastro-Test im Rüpel bei Lennart Röbbel © Quelle: Frank Wilde

Röbbel will mit seinem innovativen Konzept eine Schnittstelle aus „Fine Dining“ und Imbiss bieten. Kreative Gemüseküche zu fairen Preisen auf höchstem Niveau. Mit seiner eigenständigen Gemüseküche setzt Lennart Röbbel einen Akzent in der Stadt – eine Kostprobe lohnt sich.

Feinschmecker Hannes Finkbeiner hat das „Rüpel“ getestet: Hier geht es zum Test.

Vegan Village: Hier kochen buddhistische Mönche

Ein einzigartiges Restaurant in Hannover: Im „Vegan Village“ in der Calenberger Neustadt (Calenberger Straße 11) kochen Nonnen und Mönche. Das Gemüse stammt aus dem Klostergarten in Greifswald, die Gäste zahlen auf Spendenbasis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Zen-Meister Nguyen Thanh Hieu steht am Herd seines Restaurants. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Untertitel des Restaurants lautet „Monk‘s Kitchen“, also übersetzt Mönchsküche. Die Speisen sind asiatisch und es wird kein Alkohol ausgeschenkt: Es gibt Curry, Pho, Bun, Frühlingsrollen, Suppen.

Deutlich wird bei allen Gerichten die Qualität der Speisen, die Liebe der Köchinnen und Köche und der Verzicht auf Geschmacksverstärker oder Chi-Chi. Im „Vegan Village“ erfahren Gäste authentische asiatische Küche – ganz ohne Tierleid.

Katzentempel: Mit und für Stubentiger

Im Dezember hat der Katzentempel in Hannover seine Pforten geöffnet. Der Name ist hier Programm: Der Gast speist im Zuhause von acht Katzen. Das ist nicht nur niedlich und unterhaltsam, sondern hat einen wohltätigen Hintergrund: Die Katzen kommen alle aus dem Tierheim. Im Katzentempel, dessen Wände statt Bildern Katzen-Parcours schmücken, haben sie nicht nur mehr Freiraum, sondern finden auch schneller potenzielle neue Halterinnen oder Halter. Schließlich geht Liebe durch den Magen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besuch am Tisch: Svenja Schikora und Kevin Kieslich finden das Lokal den „idealen Ort“. © Quelle: Katrin Kutter

Die Tierliebe überträgt sich im Katzentempel auch auf die Speisekarte: Alle Speisen und Getränke sind vegan. Es gibt den ganzen Tag Frühstück, Kaffee und Kuchen, als Hauptgerichte servieren die Katzenliebhaber Burger, Bowls, Salate und Sandwiches.

Das Konzept kommt vom gleichnamigen Franchiseunternehmen in München. In Hannover haben Nicole Karok und Franziska Junge den Katzentempel an der Marienstraße 96 eröffnen.

Hippo Bio Vegan: Asiatische Gerichte und Torten der Inhaberin

Im Hippo Bio Vegan an der Marienstraße 38 kocht und serviert die Inhaberin, die Thailänderin Noi Langhans, höchstpersönlich. Wenn sie Urlaub in der Heimat macht, ist der Laden zu. Auf der Karte stehen asiatisch angehauchte Gerichte, doch ganz besonders liegen Langhans ihre Torten am Herzen. Jeden Tag ist eine andere im Angebot, mal Erdbeertorte, mal Marzipantorte. Aber immer vegan und bio. Die Portionen sind großzügig, das Frühstück und Mittagsangebot vielfältig.

Bei Noi Langhans gibt es asiatische Gerichte - doch besonders Torten haben es der Thailänderin angetan. © Quelle: Clemens Heidrich

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abstimmung: Beliebtestes veganes Restaurant in Hannover

© Quelle: red

Welches der sechs veganen Restaurant ist das beliebteste in Hannover? Welcher grünen Küche gelingt es, auch ohne tierische Produkte vollen Geschmack auf den Teller zu bringen? Zu welchem Veganer gehen auch gerne Fleischfans, weil sie hier nichts vermissen?

Weil nicht nur veganes Essen immer auch Geschmackssache ist, fragen wir Sie: Welches ist ihr persönlicher Favorit, wenn es um vegane Speisen geht? Stimmen Sie einfach hier für Ihren Favoriten ab! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir einen Verzehrgutschein in Höhe von 50 Euro.

Von Josina Kelz