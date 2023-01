﻿Veloroute an Hannovers Maschsee: Gastronom fordert Tempolimit für Radfahrer

Konfliktreich: Am Pier 51 sind viele Radfahrer zügig unterwegs. Gleichzeitig befindet sich dort ein wichtiger Übergang für Fußgänger.

Immer mehr Radfahrer und ein immer höheres Tempo: Der Erfolg der Veloroute an Hannovers Maschsee bringt auch Konflikte mit sich. Pier-51-Chef Peter Dührkoop fordert deshalb, dass Radfahrer vor seinem Lokal ausgebremst werden. Das Gegenteil von dem, was die Stadt eigentlich will.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket