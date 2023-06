﻿Veloroute hat Vorrang: Senator-Bauer-Straße wird zur Einbahnstraße

Kleefeld. Der 5,5 Millionen teure Ausbau der sieben Kilometer langen Veloroute 5 vom Stadtzentrum bis nach Anderten geht in die Schlussrunde. Auch über die Gestaltung des Radwegs in der Senator-Bauer-Straße in Kleefeld herrscht nun Klarheit. Der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld stimmte in seiner jüngsten Sitzung parteiübergreifend dem Vorschlag des Tiefbauamts zu, Autofahrern das Abbiegen von der Ebellstraße in die Senator-Bauer-Straße vorübergehend zu untersagen. Zuvor hatten sich auch Anwohner der Straße bei einem Ortstermin auf Einladung der Verwaltung für diese Variante ausgesprochen.

Der Vorzug für Radfahrer: Künftig soll es für sie zwei Fahrspuren in der Senator-Bauer-Straße geben. Stadteinwärts wird die bereits bestehende Nebenanlage entlang der Bahnlinie genutzt, stadtauswärts wird ein Straßenabschnitt zur rot markierten Radspur. Das Parken soll auch künftig einseitig an der Gebäudeseite erlaubt sein, allerdings nicht mehr auf dem Gehweg. Der Autoverkehr wird eingeschränkt.

Arbeiten für die Veloroute in Kleefeld: Die Peter-Hübotter-Brücke ist weiterhin gesperrt. © Quelle: Rüdiger Meise

Befristet auf ein halbes Jahr

So soll nach dem Ausbau, voraussichtlich ab August, die Zufahrt aus Richtung der Schillerschule, also stadteinwärts, verboten sein. Da man nicht wisse, wie die Autofahrer auf diese Einbahnstraßenregelung reagieren und ob sie möglicherweise auf die parallel verlaufende Wallmodenstraße ausweichen, werde man die Maßnahme vorerst auf ein halbes Jahr befristen, teilte Sabine Kniep vom Tiefbaumamt in der Sitzung des Bezirksrats mit.

Eine Anwohnerin der Senator-Bauer-Straße begrüßte die Pläne. Sie regte jedoch an, das Geld für die Erneuerung der Fahrbahndecke zu sparen und lieber der Schillerschule zukommen zu lassen, die noch vier Jahre auf eine neue Turnhalle warten müsse. Ein Vorschlag, der ebenso wie der Wunsch, das Parken auf einem Teil des Gehwegs zuzulassen, von der Verwaltung zurückgewiesen wurde. Weder eine Umwidmung des Geldes, noch das Parken auf einem derart schmalen Gehweg sei rechtlich zulässig.

Gerichtsurteil zwang zum Umplanen

Ursprünglich hatte das Tiefbauamt geplant, die Senator-Bauer-Straße wie die Kleefelder Straße in eine Fahrradstraße mit Parkverbot umzuwidmen. Doch nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover, das der Planung strengere Kriterien vorgab, musste das Vorhaben aufgegeben werden.

