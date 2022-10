﻿Verätzter Stahl und Bronzefiguren: Neue Ausstellung in Hannover

Hannover. Massive Stahlplatten in rostfarbenen Tönen zieren die Wände des „Kunstladens“ in der Nähe des Lister Platzes. Marie de Gea hat sie mit verschiedenen Säuren bearbeitet und anschließend mit Acrylfarbe bemalt. „Ich male, was ich fühle, ich weiß vorher nie was entstehen soll“, erzählt die in Hannover lebende Künstlerin. Eines der Gemälde ist kurz nach dem Tod ihres Bruders entstanden. Es solle berühren, den Menschen etwas mitgeben, beschreibt de Gea.

Zunächst habe sie auf Packpapier gemalt, dann fing sie an mit Stahl zu arbeiten. Mehr als ein halbes Jahr probierte sie sich dabei nach dem Motto „Learning by Doing“ mit verschiedenen Säuren aus. Die von ihr entwickelte Technik ist ihren Angaben nach einzigartig.

Wesentlich kleiner, aber nicht weniger imposant erscheinen daneben die kleinen Figuren von Thamara Barth. Der ein oder andere kennt sie vielleicht aus Rosamunde Pilcher Filmen oder dem Tatort – denn Barth ist auch Schauspielerin. Als Ausgleich zur „extrovertierten“ Schauspielerei fertigt die Münchnerin in ihrem Atelier kleine Figuren aus Bronze.

„Wie die heiße Bronze in die Form läuft ist magisch“, beschreibt Barth den Prozess des Bronzegusses. Ihren Figuren möchte sie die „Leichtigkeit des Seins“ mitgeben. Darunter befindet sich auch ein vollständiges Schachfigurenset. Die kleinen Bronzefiguren entspringen der Märchenwelt. So ist der Turm kein gewöhnlicher Turm, sondern ein Rapunzelturm.

Kennengelernt haben sich die beiden Künstlerinnen über einen gemeinsamen Freund in München. Zusammen haben sie bereits einen Hillmann-Oltimer umgestaltet. Dabei wurde die Oberfläche von De Gea mit Säure bearbeitet. Barth formte die Kühlerfigur in Form eines Phönix. Für die Zukunft planen sie weitere gemeinsame Kunstobjekte – vielleicht können diese dann auch in Hannover bewundert werden. Die Herbstausstellung mit dem Namen „Double Billing“ kann noch bis zum 06. November im „Kunstladen“ in der List besichtigt werden.

Von Marie-Theres Bauer