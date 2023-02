﻿Das ist am Sonnabend in Hannover los

Weinmesse, lustige Wissenschaft, spätes Neujahrskonzert – oder ganz viel Kunst: Lesen Sie hier, was Sie am Sonnabend, 25. Februar, in Hannover unternehmen können.

Weinmesse zum Motto Frühling im HCC

Es ist Ende Februar, da sollte man nach vorne schauen, Richtung Frühling. Unter diesem Schlagwort steht die „Wein Hannover“. Sonnabend, 25. Februar, kann man von 12 bis 19 Uhr im Hannover Congress Centrum (Theodor-Heuss-Platz 1-3), die ersten Gläser des Weißwein-Jahrgangs 2022 genießen. Sonntag, 26. Februar, ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Bitte probieren! Bei der Wein-Messe bummelt man mit seinem Glas von Stand zu Stand. © Quelle: Handout

Winzerinnen und Winzer stehen mit ihrem Know-how bereit und präsentieren ihre Erzeugnisse. Schwerpunkte der Messe sind weiße Burgundersorten und passende Weine für die kommende Spargelsaison. Etwa 900 verschiedene Weine können probiert werden. Am Eingang erhält jeder Besucher ein Glas, mit dem er dann von Stand zu Sand bummeln kann. Karten kosten im Vorverkauf 18, an der Tageskasse 20 Euro. Infos finden Sie hier.

Wie Konrad Stöckel lustig Wissen schafft

Konrad Stöckel gastiert in der Lütt Jever Scheune. © Quelle: Julia Zenk

Seine wirre Frisur soll natürlich an den genialen Albert Einstein erinnern: Konrad Stöckel macht „Wissenschaftsunterhaltung“ und zündet dabei gerne ein Feuerwerk an Gags und ernstzunehmenden Experimenten. Thema seiner aktuellen Show ist die Umwelt. In seinem Programm klärt Stöckel am Sonnabend, 25. Februar, im Pavillon (Lister Meile 4) viele Geheimnisse, über die wir schon lange gegrübelt haben. Los geht es zur kinderfreundlichen Zeit um 15 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 29,50, ermäßigt 18,50 Euro.

Stoffmarkt auf dem Steintorplatz

Begehrt: Auf dem Stoffmarkt bekommt man Material für die Nähmaschine. © Quelle: Frank Wilde

Die Zeiten, in denen wir alle versiert darin waren, im Akkord Mund-Nasen-Schutzmasken zu nähen, sind zum Glück vorbei. Aber vielleicht haben ja einige Menschen in zwei Lockdowns Gefallen an Handarbeiten gefunden. Der Stoffmarkt Holland ist der perfekte Ort, um Material für diese Leidenschaft zu finden. Am Sonnabend, 25. Februar, kann man von 10 bis 17 Uhr auf dem Steintorplatz stöbern. An mehr als 100 Ständen gibt es nicht nur Stoff, sondern auch Reißverschlüsse, Knöpfe und andere Kurzwaren. Der Eintritt ist frei.

GaF am Wasser: Nicole Strassers Ausstellung „Ans Meer“

Urlaub in Benidorm – fotografiert von Nicole Strasser. © Quelle: Nicole Strasser

Was treibt Menschen ans Meer? Fotografin Nicole Strasser hat es an verschiedenen Orten untersucht. Ob Benidorm in Spanien, Biarritz in Frankreich, kleine Fischerdörfer in der Normandie oder eine Hausbootkolonie in der Bucht von San Francisco – zwischen mondäner Nostalgie, brachialem Massentourismus und alternativem Lebensstil verbindet die gesellschaftlich ganz unterschiedlichen Szenarien der wache, oft humorvolle Blick der Fotografin auf die Menschen. Donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik, Seilerstraße 15d, der Eintritt ist frei. Infos: gafeisfabrik.de

Modern Sound(s) Orchestra spielt Neujahrskonzert

Große Bühne: Das Modern Sound(s) Orchestra tritt im Aegi auf. © Quelle: Thomas Kupas

Es geht um die Legenden der Musikgeschichte: Werke, die im kollektiven Gedächtnis der Menschen verankert sind, gehören zum Markenzeichen des Modern Sound(s) Orchestra. Unter der Leitung von Henning Klingemann gastieren die Musikerinnen und Musiker am Sonnabend, 25. Februar, im Theater am Aegi. Karten kosten bei freier Platzwahl 22,50 Euro, dafür gibt es bei diesem späten Neujahrskonzert Songs aus „West Side Story“, „Harry Potter“-Melodien, Werke von Gustav Holst und Bert Appermont.

Informationen über Beruf und Ausbildung

Wege in die Zukunft: Messe „Beruf & Bildung“ im HCC. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Hier hat der Nachwuchs jede Menge Chancen: „Beruf & Bildung“ heißt die Messe im Hannover Congress Centrum (Theodor-Heuss-Platz 1-3), bei der junge Menschen sich über Ausbildungswege und Zukunftsperspektiven informieren können. Am Freitag, 24. Februar, von 9 bis 16 Uhr, und am Sonnabend, 25. Februar, von 10 bis 16 Uhr stehen potenzielle Arbeitgeber bereit. Von A wie Aldi bis X wie Xylem (Wassertechnologie), auch die Madsack Mediengruppe stellt verschiedene Berufsbilder vor. Der Eintritt zur Messe ist frei, Infos finden Sie hier.

Neue Komödie im Neuen Theater

Im Neuen Theater: „Ich hasse dich – heirate mich!“ © Quelle: Oliver Vosshage

Interessante These: Echte Liebe kann nur entstehen, wenn man jemanden anfangs überhaupt nicht ausstehen kann. Sagt Kerstin, die gerade eine Beziehung hinter sich hat und auch beruflich mehr oder weniger allein ist, weil sie im Homeoffice Onlinecoaching macht. Weil sie ihrem Nachbarn Felix auf die Nerven geht, startet sie einen Feldversuch. Das könnte der Richtige sein. Ob er es ist, kann man bis zum 1. April im Neuen Theater beobachten. „Ich hasse dich – heirate mich“ ist ein Stück von Florian Battermann und Jan Bodinus und läuft freitags um 19.30 Uhr, sonnabends um 16 Uhr und 19.30 und sonntags um 16 Uhr. Karten und Infos: neuestheater-hannover.de

Kunst im Krieg: Zhanna Kadyrovas Schau „Daily Bread“

Zhanna Kadyrova im Kunstverein Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die ukrainische Künstlerin Zhanna Kadyrova ist nach dem Überfall Russlands auf ihr Land zunächst aus Kiew geflohen und später wieder zurückgekehrt, um in der Hauptstadt unter dem Eindruck der Geschehnisse an ihrer hochpolitischen Kunst weiterzuarbeiten. Der Kunstverein Hannover zeigt nun eine Retrospektive mit dem Titel „Daily Bread“, die das tägliche Brot auf ein Leben im Krieg zwischen Trümmern und Hoffnung überträgt. Die 1981 geborene Künstlerin arbeitet seit Jahrzehnten an postsozialistischen Themen in ihrem Land und international. Die Schau ist bis zum 9. April zu sehen. Infos: kunstverein-hannover.de

Feurige Tricks im GOP

Feurig: Szene aus der GOP-Show „Zauberhaft“. © Quelle: Christian Behrens

Im GOP ist es „Zauberhaft“ – das ist es ja im Georgspalast sowieso, doch mit dem neuen Programm besinnt sich das Varieté auf seine Wurzeln – Tricks und Illusionen. Jan Mattheis präsentiert einige seiner Zauberkollegen wie den Taubenmagier Arno, Raymond Raymondson und den Großillusionisten Jorgos. Artistik gibt es mit dem Duo Ogor, Alexanne Plouffe und dem Duo Rêve de Lumière. Dienstag bis Donnerstag ab 19.30 Uhr, Freitag bis Sonntag zweimal täglich. Alle Infos und Karten ab 35 Euro: variete.de

Suppe ist fertig bei feinkunst e.V.

Hannes Malte Mahler © Quelle: Henning Queren

Hannes Malte Mahler ist da. In der Stadt taucht der 2016 viel zu früh gestorbene Künstler immer wieder auf, sei es beim alljährlichen, von ihm initiierten Glitterball Shooting oder mit anderen künstlerischen Hinterlassenschaften. Eine davon: die Suppe. Eine frühe Werkgruppe des Abramovic-Schülers, die man bei feinkunst e.V. in der Roscherstraße bis zum 19. März auslöffeln kann. Bunt ist es – und überraschend. Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Hinterglasmalerei aus China

Bringt Schätze nach Hannover: Sammler Rupprecht Mayer. © Quelle: Katrin Kutter

Vielfarbig, prächtig, geheimnisvoll: Hinterglasmalerei aus China verrät viel über Kunst und Leben des Landes. Die zwischen 1850 und 1965 entstandenen Arbeiten, die das Landesmuseum bis Mitte April zeigt, stammen aus der Sammlung Rupprecht Mayer. Die Künstlerinnen und Künstler sind meist nicht bekannt, die 80 Arbeiten zeigen neben literarischen und historischen Motiven auch Szenen des Alltags aus dem Reich der Mitte. Interessant ist auch, dass die Technik aus Europa stammt und in der chinesischen Interpretation westliche und fernöstliche Elemente zusammenfließen lässt. Geöffnet täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr. Infos: landesmuseum-hannover.de

Klein, aber oho – Miniaturkunst im Museum August Kestner

Galantes in Kleinform – zu sehen im Museum August Kestner. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer im 18. und 19. Jahrhundert in Gesellschaft was hermachen wollte, trug modische Accessoires zur Schau: Spazierstock, Fächer oder das ein oder andere Döschen. Nicht fehlen durfte eine persönliche Note – gern als kleines Gemälde. Das Museum August Kestner zeigt eben jene Miniaturkunst dieser Zeit und die entsprechenden Trägermedien wie Medaillons oder kunstvoll gearbeitete Gehstützen. Von persönlichen Porträts bis zu Fankultur der damaligen Zeit ist alles dabei – die Kabinettausstellung mit dem schönen Titel „Galant – Miniaturen und Lifestyle“ läuft bis zum 25. Mai und ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs bis 20 Uhr. Infos: hannover.de/Museum-August-Kestner

Skulpturen zum Wundern im Sprengel-Museum

Raumgreifende Installation im Sprengel-Museum: Das Werk „BREACH“ von Phyllida Barlow. © Quelle: privat

Was ist das? Darf man in der Kunst fragen, muss man sogar. Ob man Antworten findet – bei Phyllida Barlow ist das nicht so sicher. Was man auf jeden Fall findet, ist skulpturale Kunst, die es so nur bei ihr gibt und bei der man sogar noch weiter fragen kann. Ist das überhaupt fertig? War das überhaupt so geplant? Und schon ist man mittendrin im Kosmos der 1944 geborenen Britin, die 2022 den Kurt-Schwitters-Preis gewonnen hat und deren Arbeiten noch bis zum 19. März im Sprengel-Museum zu sehen sind. Groß, farbig, faszinierend und in allen Grenzbereichen unterwegs. Einfach hingehen, staunen, sich einfangen lassen vom spielerischen Geist und Humor der Werke – die Fragen kommen von ganz alleine. Dienstags, 10 bis 20 Uhr, mittwochs bis freitags, 10 bis 18 Uhr. Infos: www.sprengel-museum.de