﻿Verband: „Hannover ist im Bundesvergleich ein absoluter Möbel-Hotspot“

Hannover. Der Verkauf des inhabergeführten Möbelhauses Hesse vor den Toren Hannovers an die österreichische Filialkette Lutz beschleunigt die Konzentration am Möbelmarkt. Der ist regional ohnehin eine Besonderheit. „Hannover ist im Bundesvergleich ein absoluter Möbel-Hotspot“, sagt der Präsident des Bundesverbands deutscher Möbel- und Küchenhändler (BVDM), Markus Meyer.

Hannover ist Möbel-Hotspot

Warum alle Anbieter nach Präsenzen in Hannover streben, wisse niemand so genau. „Natürlich ist Hannover als Oberzentrum mit großem Einzugsgebiet ein guter Handelsstandort für alle Branchen, und auch die Kaufkraft ist überdurchschnittlich – aber das ließe sich für drei bis vier weitere Standorte in Deutschland genauso sagen.“ Nirgendwo aber ballten sich die großen Möbelhäuser derart stark wie im Großraum Hannover.

Ob es die beiden Ikea-Häuser sind oder Porta oder Höffner, dazu all die kleinen Filialanbieter wie Roller oder Boss: Die Konzentration ist jetzt schon ungewöhnlich hoch. Mit der Kette XXXLutz kommt jetzt ein großer Anbieter hinzu, der bislang nur mit seiner Tochterfirma Mömax zweimal vertreten war: in Wülfel und an der Vahrenwalder Straße.

„Traditionsreiches Familienunternehmen“

„Aus Kundensicht ist der Verkauf von Möbel Hesse nicht zu begrüßen“, sagt BVDM-Präsident Meyer: „Die großen Ketten können mit ihrem zentralen Einkauf niemals so gut auf regionale Besonderheiten reagieren wie familiengeführte Fachgeschäfte.“ Hesse sei ein „traditionsreiches Familienunternehmen“ gewesen, das „viel Wert auf Marken, Beratung, Qualität und Service gelegt“ habe, zugleich mit seiner Möbel-Rampe aber schon früh auch Angebote für preisbewusste Kunden vorgehalten habe.

Verkauft an die Möbelkette XXXLutz: Möbel Hesse in Garbsen. © Quelle: Rainer Dröse

Auch Karin Schindler-Abbes vom Handelsverband Hannover bedauert den Wechsel, und sie betont: „Möbel Hesse ist ein durch und durch gesundes Unternehmen.“ Es sei richtig, ein Geschäft dann zu verkaufen, wenn es ihm gut gehe – und nicht, wenn es wirtschaftlich kriselt. „Robert Andreas Hesse hat sein Unternehmen immer mit großer Weitsicht geführt“, sagt sie: „Die zunehmende Regulierung nimmt Unternehmern die Luft zum Atmen.“ Sie könne verstehen, wenn jemand lieber verkaufe, statt die nächste Generation mit solch einem Projekt zu belasten.

Staude und Böhm, Steinhoff und Sofa-Loft: Lokale Händler machen weiter

Hannover hat weiterhin mehrere inhabergeführte Qualitätsmöbelhäuser wie Böhm in Hemmingen, Steinhoff am Braunschweiger Platz, Sofa-Loft in der Südstadt und andere. Als letztes großes inhabergeführtes Möbelhaus aber bleibt nach dem Wegfall von Hesse nur noch Möbel Staude in Hainholz mit seinen mehr als 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche.

„Der Verkauf von Hesse ist eine traurige Entwicklung“, sagt Seniorchef Helmut Staude: „Die großen Ketten bieten doch nur Mainstream-Ware.“ Gemeinsam mit seinen Söhnen wolle er „weiterhin den Unterschied zu den Massenvermarktern zeigen“ und setze auf Vielfalt, Qualität und Beratungsservice.

