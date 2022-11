﻿Verband zu zerstörten Gräbern in Hannover: Islamfeindlichkeit wächst

Der Landesverband der Muslime, Schura Niedersachsen, beobachtet in der Gesellschaft eine wachsende Islamfeindlichkeit. Die zerstörten Kindergräber in Hannover reihen sich ein neben Drohbriefen und rassistischen Beleidigungen. Der Fall sei „lückenlos aufzuklären“, so die Forderung.

