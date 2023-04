﻿Hannover im TV: Hier wurde für den „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring gedreht

Hannover. Der Arbeitstitel hieß „Bis aufs Blut“, ausgestrahlt worden ist die neue „Tatort“-Folge mit dem bekannten Schauspieler Wotan Wilke Möhring am Sonntagabend im Ersten als „Verborgen“. Entstanden ist sie zu großen Teilen in Hannover – weshalb der ARD-Krimi für Menschen aus der Region doppelt spannend war. Was würde es von der Stadt wohl zu sehen geben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gedreht wurde die Folge im November 2021. Sie führt Möhring (55) alias Hauptkommissar Falke – bekannt für die braune Lederjacke – an der Seite von Hauptkommissarin Grosz (Franziska Weisz) in seinem 18. „Tatort“-Einsatz in die Welt der Papierlosen und den Bereich der Schleuserkriminalität.

Drehorte am Ihme-Zentrum und in Linden

Diverse Szenen wurden im Umfeld des Ihme-Zentrums gedreht, unter anderem mit Schauspieler Alois Moyo auf der Ida-Arenhold-Brücke oder am Ihme-Ufer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schauspieler Wotan Wilke Möhring (links) und Alois Moyo in einer Drehpause auf der Ida-Arenhold-Brücke. © Quelle: Rainer Dröse

Unterwegs an der Ihme: Wotan Wilke Möhring (links) und Alois Moyo. © Quelle: NDR/O-Young Kwon

Wotan Wilke Möhring spielt in „Verborgen“ Kommissar Thorsten Falke – und der ist unterwegs am Ihme-Zentrum. © Quelle: NDR/O-Young Kwon

Auch auf der Limmerstraße wurden einige Szenen für „Verborgen“ gedreht. Auf der belebten Straße in Linden-Nord waren Hauptkommissar Falke und Hauptkommissarin Grosz gemeinsam im Ermittlungseinsatz.

Auch auf der Limmerstraße haben Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring für den Hannover-„Tatort“ vor der Kamera gestanden. © Quelle: Rainer Dröse

Unterwegs auf der Limmerstraße: Schauspielerin Franziska Weisz und Schauspieler Wotan Wilke Möhring. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenfalls im Krimi zu sehen ist das Polizeikommissariat Mitte. In der Herschelstraße wurde allerdings nur vor der Tür gedreht.

Dreharbeiten für „Verborgen“ vor, aber nicht im Polizeikommissariat in der Herschelstraße. © Quelle: IMAGO/Future Image

Und sonst? Zu sehen war auch eine Szene in einer Stadtbahn der Üstra und wie eine grüne Bahn sich am Schwarzen Bär in die Kurve schlängelt. Darüber hinaus wurde in der U-Bahn-Station Aegidientorplatz sowie etwas weiter oben im imposanten Gebäude der Nord/LB gedreht. Dort arbeitete Hope Makoni (gespielt von Sheri Hagensucht), die Mutter des vermissten Noah, als Reinigungskraft.

Lesen Sie auch

Möhring war als „Tatort“-Ermittler bereits mehrfach in Hannover und der Region im Einsatz. Die Folge „Zorn Gottes“ von 2016 spielte unter anderem am Flughafen in Langenhagen, „Böser Boden“ wurde zum Teil in Uetze-Dollbergen gedreht und im November 2017 ausgestrahlt. Zuletzt war Hannover im März des vergangenen Jahres in „Tyrannenmord“ zu sehen. Hier wurde unter anderem am Raschplatz mit einem echten Spezialeinsatzkommando der Polizei gedreht.